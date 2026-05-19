Delicioso pollo a la naranja al estilo de los restaurantes chinos

Si cada que vas a un buffet chino andas buscando el pollo a la naranja, mejor aprende a prepararlo en casa con esta sencilla receta. Te va a quedar igual o más rico que el de Panda Express.

La comida china se ha convertido en una de las más populares en el mundo, por su equilibrio de sabores y versatilidad. Esta característica le ha permitido adaptarse a diferentes regiones del mundo, naciendo fusiones como la cocina chino-americana.

Justamente, uno de los platillos más representativos de esta es el pollo a la naranja, una adaptación de los platos agridulces chinos creada en 1987 en Hawái por el chef Andy Kao.

Este se prepara con trozos de pollo empanizados y fritos, que después se bañan en una salsa espesa con notas cítricas, lo que da como resultado un palto más dulce y crujiente, pensado en gustar al paladar estadounidense.

Según expertos, quien contribuyó a la popularidad mundial de este platillo fue la cadena Panda Express, donde es el plato insignia.

El éxito de la comida china viene de su versatilidad y adaptabilidad Canva

¿Cómo hacer pollo a la naranja estilo Panda Express?

Ingredientes para el pollo:

500 gramos de pechuga de pollo en cubos

1 ½ taza de harina de trigo

½ taza de fécula de maíz

1 huevo

¾ taza de agua

Sal y pimienta

Aceite, suficiente para freír

Ingredientes para la salsa:

½ taza de jugo de naranja natural

¼ taza de azúcar

¼ taza de vinagre blanco

2 cucharadas de salsa de soya

1 cucharadita de jengibre rallado

2 dientes de ajo, finamente picados

1 cucharada de fécula de maíz

¼ taza de agua

1 cucharadita de aceite de ajonjolí

El secreto de un buen pollo a la naranja es que quede bien crujiente Canva

Preparación:

En un recipiente, mezcla 1 taza de harina con la fécula de maíz. Aparte, bate el huevo con el agua. Incorpora la harina al huevo, batiendo con el batidor de globo hasta tener una masa ligera, similar a la de las crepas. Seca los trozos de pollo con papel absorbente y salpimiéntalos. Enharina ligeramente el pollo con la harina que te sobró e introdúcelo en el rebozado. Déjalos reposar por 10 minutos. En una sartén o cacerola, calienta suficiente aceite para freír el pollo. Lo ideal es hacerlo en una fritura profunda para que se cocine parejo y no vaya a quedar crudo ni blando. Cuando el aceite esté bien caliente, fríe los trozos de pollo por tandas, así evitas que baje mucho la temperatura del aceite. Ojo, es importante mantener el aceite a fuego medio una vez que alcance la temperatura correcta, así se dora el exterior y se cocina el interior. Espera a que el pollo esté completamente dorado para retirarlo. Colócalo sobre papel absorbente para escurrir el exceso de grasa. Tip: para mantener más crujiente el pollo, ponlo sobre una rejilla de metal en lugar de papel. Para la salsa: en una sartén a fuego medio calienta el aceite de ajonjolí y sofríe el ajo con el jengibre. Solo deben soltar su aroma, de lo contrario, podrían quemarse y amargar. Vierte el jugo de naranja, vinagre y soya. Mezcla y añade el azúcar; cocina a fuego medio hasta disolver. En ¼ taza de agua, disuelve la fécula de maíz e incorpórala a la salsa. Cocina manteniendo un hervor ligero, hasta tener una textura espesa y brillante. Introduce los trozos de pollo a la salsa de naranja y mezcla para que todos queden impregnados. Cocina de 3 a 5 minutos para integrar los sabores.

Sirve tu pollo a la naranja al estilo Panda Express, acompañado de arroz blanco o noodles. Esta receta es muy sencilla de hacer, perfecta para saciar tu antojo cualquier día de la semana.