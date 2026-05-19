Delicioso pollo a la naranja al estilo de los restaurantes chinos
Descubre el secreto para preparar pollo a la naranja al estilo de Panda Express, una receta fácil y rápida para satisfacer tu antojo de comida china sin salir de casa.
Si cada que vas a un buffet chino andas buscando el pollo a la naranja, mejor aprende a prepararlo en casa con esta sencilla receta. Te va a quedar igual o más rico que el de Panda Express.
La comida china se ha convertido en una de las más populares en el mundo, por su equilibrio de sabores y versatilidad. Esta característica le ha permitido adaptarse a diferentes regiones del mundo, naciendo fusiones como la cocina chino-americana.
Justamente, uno de los platillos más representativos de esta es el pollo a la naranja, una adaptación de los platos agridulces chinos creada en 1987 en Hawái por el chef Andy Kao.
Este se prepara con trozos de pollo empanizados y fritos, que después se bañan en una salsa espesa con notas cítricas, lo que da como resultado un palto más dulce y crujiente, pensado en gustar al paladar estadounidense.
Según expertos, quien contribuyó a la popularidad mundial de este platillo fue la cadena Panda Express, donde es el plato insignia.
¿Cómo hacer pollo a la naranja estilo Panda Express?
Ingredientes para el pollo:
- 500 gramos de pechuga de pollo en cubos
- 1 ½ taza de harina de trigo
- ½ taza de fécula de maíz
- 1 huevo
- ¾ taza de agua
- Sal y pimienta
- Aceite, suficiente para freír
Ingredientes para la salsa:
- ½ taza de jugo de naranja natural
- ¼ taza de azúcar
- ¼ taza de vinagre blanco
- 2 cucharadas de salsa de soya
- 1 cucharadita de jengibre rallado
- 2 dientes de ajo, finamente picados
- 1 cucharada de fécula de maíz
- ¼ taza de agua
- 1 cucharadita de aceite de ajonjolí
Preparación:
- En un recipiente, mezcla 1 taza de harina con la fécula de maíz. Aparte, bate el huevo con el agua.
- Incorpora la harina al huevo, batiendo con el batidor de globo hasta tener una masa ligera, similar a la de las crepas.
- Seca los trozos de pollo con papel absorbente y salpimiéntalos.
- Enharina ligeramente el pollo con la harina que te sobró e introdúcelo en el rebozado. Déjalos reposar por 10 minutos.
- En una sartén o cacerola, calienta suficiente aceite para freír el pollo. Lo ideal es hacerlo en una fritura profunda para que se cocine parejo y no vaya a quedar crudo ni blando.
- Cuando el aceite esté bien caliente, fríe los trozos de pollo por tandas, así evitas que baje mucho la temperatura del aceite. Ojo, es importante mantener el aceite a fuego medio una vez que alcance la temperatura correcta, así se dora el exterior y se cocina el interior.
- Espera a que el pollo esté completamente dorado para retirarlo. Colócalo sobre papel absorbente para escurrir el exceso de grasa. Tip: para mantener más crujiente el pollo, ponlo sobre una rejilla de metal en lugar de papel.
- Para la salsa: en una sartén a fuego medio calienta el aceite de ajonjolí y sofríe el ajo con el jengibre. Solo deben soltar su aroma, de lo contrario, podrían quemarse y amargar.
- Vierte el jugo de naranja, vinagre y soya. Mezcla y añade el azúcar; cocina a fuego medio hasta disolver.
- En ¼ taza de agua, disuelve la fécula de maíz e incorpórala a la salsa. Cocina manteniendo un hervor ligero, hasta tener una textura espesa y brillante.
- Introduce los trozos de pollo a la salsa de naranja y mezcla para que todos queden impregnados. Cocina de 3 a 5 minutos para integrar los sabores.
Sirve tu pollo a la naranja al estilo Panda Express, acompañado de arroz blanco o noodles. Esta receta es muy sencilla de hacer, perfecta para saciar tu antojo cualquier día de la semana.