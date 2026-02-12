Hamburguesas gratis y más, con las promos para San Valentín en comida y bebidas

El 14 de febrero es un día para pasarlo con amigos, pareja o familia, para celebrar los lazos que nos unen. Para que lo hagas comiendo rico y con deliciosas bebidas, varios negocios se pusieron las pilas y lanzaron sus promociones para San Valentín 2026.

Aunque hoy asociamos San Valentín con chocolates, rosas y cenas románticas, no nació como una fecha plenamente romántica. De acuerdo a la Enciclopaedia Britannica, su origen exacto es incierto, pero suele asociarse con Lupercalia.

Esta era una antigua festividad romana que se celebraba el 15 de febrero en honor a Luperco, dios de la fertilidad y los rebaños. En el siglo V fue prohibida por la Iglesia, al considerarse un rito incompatible con la nueva identidad religiosa del Imperio romano.

Algunas fuentes señalan que Lupercalia fue reemplazada por San Valentín, mientras otros apuntan a esta última como una celebración independiente en honor a un mártir cristiano, quien casaba en secreto a las parejas cuando el matrimonio estaba prohibido entre jóvenes.

Fue durante la Edad Media, que San Valentín consolidó su asociación con el amor romántico, la cual se ha mantenido. Sin embargo, con el afán de mostrar ese sentimiento con regalos, con los años se convirtió en una de las fechas de mayor consumo.

Pero no todo tiene que ser gasto. En San Valentín también hay buenas promociones, en especial en el mundo de los restaurantes y cafeterías. Ya sea que encuentres descuentos, productos de temporada u otras sorpresas.

Cassava Roots

Cassava Roots fue uno de los pioneros en la venta de té con tapioca o bubble tea en México, antes de que iniciara el hype, pues nació en 2008, hace ya casi 18 años. De ahí que hoy esté consolidado como uno de los favoritos.

Sus sabores, que van de los clásicos, como el té chai, matcha y té rojo tailandés, a lo original, como maracuyá, mango, cookies and cream y hasta café, los han vuelto un clásico. Pero también han ganado terreno por sus promociones y artículos promocionales.

Para San Valentín, lanzaron un vaso edición especial: el monstruo corazón, que se caracteriza no solo por su forma, sino porque permite disfrutar de dos sabores en una bebida, pues viene dividido.

Así puedes compartir con tu persona favorita o, simplemente, consentirte con dos sabores. Además, este vaso incluye un anillo sagrado, que promete dar recompensas en el futuro. Corre, porque la promo solo estará disponible del 9 al 14 de febrero.

Krispy Kreme

Aunque sus donas glaseadas son un éxito donde las pongas, esta tienda ha ido más allá con increíbles colaboraciones con diferentes licencias, además de convertirse en un punto de encuentro para los jóvenes, al sumar el café a su concepto.

Para San Valentín, no solo tendrá donas conmemorativas, rellenas de chocolate, frutos rojos, cajeta, decoradas con tiernos motivos, perfectos para la ocasión, también te da la opción de crear un video personalizado para esa persona especial.

Solo necesitas comprar una docena de donas cariadas, escanear su código QR, registrar el número de ticket y contestar las preguntas para tener tu video.

Carl´s Jr.

Carl’s Jr. es una de las cadenas de hamburguesas favoritas de México, pues combina una carne jugosa, asada a la parrilla, con unas papas al estilo casero. Además, ha ganado terreno por las diferentes promociones a lo largo del año.

Una que se ha vuelto un clásico es la de San Valentín, pues este 14 de febrero, en la compra de cualquier combo, podrás llevarte una hamburguesa Famous Star con Queso, totalmente gratis, si le das un beso a tu acompañante.

Cinépolis

No hay cita más clásica para San Valentín, que ir al cine. Cinépolis lo sabe, por eso lanzó la promoción Combo San Valentín para que este 13, 14 y 15 de febrero te lances a ver tu película favorita con esa persona especial.

No importa si es tu novio, amigo o hermano, por 245 pesos mexicanos podrás obtener dos boletos para funciones 2D, dos refrescos y unas palomitas jumbo con mantequilla. Claro, las dos entradas son para la misma función. Compra en taquilla, app o su sitio web.

¿Cuál de estas promociones de San Valentín vas a aprovechar? Mejor aprovecha todas y celebra este 14 de febrero con la mejor comida y bebida.