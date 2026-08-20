Cupcakes de nogada: un postre tricolor fácil para homenajear a México
Aprende a preparar increíbles cupcakes de nogada con el balance dulce y salado perfecto.
Prepara unos ricos cupcakes de nogada, un postre tricolor fácil para homenajear a México con una receta tradicional, ¡pero en otro formato!
Entre los platillos más célebres del patrimonio nacional se encuentra el chile en nogada, una preparación barroca originaria del estado de Puebla cuyo origen se relaciona comúnmente con las creaciones de los conventos novohispanos del siglo XIX.
La fusión de especias, frutas criollas de temporada y la crema a base de nuez de Castilla ha inspirado a chefs y reposteros a trasladar este perfil aromático a la repostería y panadería de vanguardia.
El cupcake de nogada nace como un homenaje pastelero a la armonía de sabores que caracteriza al platillo salado. En lugar del picadillo tradicional, el bizcocho incorpora notas sutiles de chile poblano tatemado, canela, manzana panochera, pera y durazno, emulando la estructura aromática del relleno criollo.
Esta base esponjosa se complementa con un betún o cobertura fluida que rescata la receta clásica de la nogada dulce, elaborada a partir de nuez de Castilla, queso de cabra y un toque de jerez.
El resultado es un postre tricolor que rinde tributo a la bandera mexicana; ¡disfruta de los cupcakes de nogada!
Receta de cupcakes de nogada
Ingredientes:
- Para la base:
- 250 g de harina de trigo de todo uso
- 1 ½ cucharaditas de polvo para hornear
- ½ cucharadita de canela molida
- 1 pizca de clavo molido
- 150 g de azúcar estándar
- 120 g de mantequilla a temperatura ambiente
- 2 huevos grandes
- 120 ml de leche entera
- ½ chile poblano pequeño, previamente tatemado, limpio, sin piel ni semillas, finamente picado
- 100 g de mezcla de frutas picadas en cubos pequeños (manzana panochera, pera y durazno criollo)
- 30 g de piñón o almendra picada
- Para el betún de nogada:
- 150 g de nuez de Castilla fresca (pelada sin la piel delgada para evitar amargor)
- 100 g de queso de cabra fresco (o queso de crema suave)
- 150 g de azúcar glass cernida
- 50 ml de crema para batir o leche condensada
- 1 cucharada de jerez blanco o vino dulce
- Para el montaje:
- 100 g de granos de granada roja fresca
- Hojas de perejil fresco o menta
- Nuez de Castilla picada para espolvorear
Preparación:
- Precalienta el horno a 180 °C y coloca capacitillos de papel sobre un molde para 12 cupcakes.
- En un sartén a fuego bajo, saltea los cubos de manzana, pera y durazno con una cucharada de mantequilla y una pizca de azúcar durante 4 minutos hasta que suavicen ligeramente pero mantengan firmeza. Agrega el chile poblano picado y reserva.
- En un tazón amplio, acrema la mantequilla con el azúcar hasta obtener una consistencia esponjosa y clara.
- Agrega los huevos uno a uno, integrando perfectamente antes de añadir el siguiente.
- Cierne la harina con el polvo para hornear, la canela y la pizca de clavo. Incorpora los secos a la mezcla alternando con la leche.
- Con ayuda de una espátula, envuelve la mezcla de frutas salteadas, el chile poblano picado y los piñones.
- Llena los capacitillos hasta ¾ partes de su capacidad.
- Hornea a 180 °C durante 18 a 22 minutos o hasta que, al insertar un palillo en el centro, este salga limpio. Retira del horno y deja enfriar sobre una rejilla.
- Procesa o licúa la nuez de Castilla junto con el queso de cabra, la crema y el jerez hasta obtener un puré terso y uniforme.
- Incorpora el azúcar glass poco a poco hasta alcanzar una firmeza adecuada para untar. Refrigerar durante 20 minutos antes de usar.
- Una vez que los cupcakes estén completamente fríos, aplica una generosa capa de betún de nogada usando una manga pastelera o cuchara.
- Decora la superficie de los cupcakes de nogada con abundantes granos de granada, nuez picada y una hoja de perejil o menta para recrear los colores patrios.
¿Con qué acompañar los cupcakes?
Acompaña estos cupcakes con vino espumoso de notas afrutadas, un carajillo tradicional o un café de olla endulzado con piloncillo y canela.
¿Cómo presentar los cupcakes?
Coloca los panecillos en vajilla de Talavera poblana o platones de barro vidriado para acentuar el origen artesanal y cultural del platillo.
Estos cupcakes de nogada tienen la capacidad de reinterpretar la tradición en un nuevo formato, respetando la esencia de los ingredientes tradicionales con técnicas modernas de repostería.