Prepara este helado de nogada cremoso y casero; ¡transforma la receta tradicional! Y durante los meses de agosto y septiembre, el chile en nogada es la estrella de la cocina de todo México.

La gastronomía mexicana es un festín cultural donde la historia, los ingredientes autóctonos y las técnicas ancestrales convergen para crear platillos icónicos reconocidos internacionalmente.

En la temporada patria, podemos aprovechar la nuez de Castilla, la granada roja, el chile poblano y diversas frutas de estación para la preparación de los chiles en nogada. Pero, ¿sabías que también puedes transformar esta receta en un postre delicioso?

Disfruta de un helado de nogada con esta salsa salada-dulce, que logra una textura sedosa que resalta los matices florales y especiados de sus ingredientes naturales. ¡Sigue el paso a paso!

Receta de helado de nogada ChatGPT

Receta de helado de nogada

Ingredientes:

1 taza de nuez de Castilla fresca y pelada

100 g de queso de cabra fresco (o queso de trapo/panela artesanal suave sin sal)

1/2 taza de leche entera

1 taza de crema para batir (crema de leche con mínimo 35% de materia grasa)

1/2 taza de azúcar blanca refinada (o 1/3 de taza de miel de abeja clara)

2 cucharadas de jerez dulce o vino blanco dulce.

1/4 de cucharadita de canela molida

1 pizca de sal marina fina

Para la presentación:

1 taza de granos de granada roja fresca y brillante

2 cucharadas de nuez de Castilla picada toscamente

Hojas de perejil fresco (opcional)

Preparación:

En el vaso de una licuadora de alta potencia o procesador de alimentos, vierte la leche entera, el queso de cabra desmoronado y las nueces de Castilla peladas. Procesa a velocidad alta hasta obtener una pasta completamente lisa y sin grumos. Agrega el azúcar, el jerez dulce, la canela molida y la pizca de sal. Licúa nuevamente durante 1 minuto para integrar y disolver por completo los cristales de azúcar. En un tazón grande y frío, bate la crema para batir con varillas eléctricas hasta que comience a formar picos suaves (sin llegar a montarla por completo a punto de nieve). Con una espátula de goma, incorpora de forma envolvente la mezcla licuada de nuez y queso sobre la crema batida. Realiza movimientos suaves y circulares para conservar la mayor cantidad de aire posible dentro de la mezcla. Con máquina heladora: Vierte la mezcla en la cubeta de tu máquina de helados previamente congelada y manteca durante 20 a 25 minutos, o hasta que alcance una consistencia de helado suave. Sin máquina heladora: Vierte la mezcla en un recipiente hermético apto para congelador (preferiblemente de acero inoxidable o vidrio). Congela durante 4 horas, sacando el recipiente cada 45 minutos para batir enérgicamente con un batidor de globos o tenedor, rompiendo los cristales de hielo que se formen en los bordes. Repite este procedimiento al menos 3 o 4 veces. Deja reposar el helado a temperatura ambiente durante 5 minutos antes de servir para facilitar el boleado. Sirve dos bolas de helado en copas de cristal previamente enfriadas. Decora generosamente la superficie del helado de nogada con granos de granada roja fresca, un puñado de nuez picada y, si deseas el guiño estético patrio completo, una hojita de perejil. Servir de inmediato.

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¿Cómo hacer helado sin máquina?

Para maximizar el éxito del método manual, se recomienda preenfriar la mezcla líquida en el refrigerador durante al menos 4 horas (o idealmente toda la noche) antes de llevarla al congelador. Adicionalmente, se recomienda el uso de recipientes metálicos (como tazones o moldes de pan de acero inoxidable) para acelerar la transferencia de calor en comparación con los recipientes de plástico grueso. Batir vigorosamente la mezcla cada 45 minutos rompe mecánicamente la red hídrica, logrando una consistencia aterciopelada similar a la de un gelato profesional.

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Versiones de helado de nogada:

Sin azúcar: Es posible reemplazar el azúcar refinado por eritritol, alulosa o fruto del monje en polvo.

Es posible reemplazar el azúcar refinado por eritritol, alulosa o fruto del monje en polvo. Vegano: Sustituye la leche y la crema para batir por crema de coco ligera y leche de almendras o anacardos; para el queso, se puede utilizar la opción vegana a base de anacardos fermentados o una cucharadita de jugo de limón fresco combinado con levadura nutricional.

Picante: Incorpora cubos de chile poblano previamente asado, pelado y confitado en un almíbar ligero.

Preparar helado de nogada en casa no solo representa una experiencia culinaria de alto nivel, sino también una forma de honrar las tradiciones patrias durante los días de finales de verano.