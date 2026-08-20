Cómo preparar la sopa azteca perfecta: la tradicional de la cocina mexicana

¿Se te antoja un plato caliente y muy tradicional de la cocina mexicana? Nada como una deliciosa sopa azteca; te decimos cómo prepararla siguiendo la receta que representa el mestizaje culinario.

Las sopitas son parte de la versatilidad de la gastronomía de nuestro país, y entre las más representativas, encontramos la sopa azteca. Su fuerte radica en la mezcla de sus ingredientes y el contraste de temperaturas, texturas y aromas que se integran justo al momento de servirse.

La base consiste en un caldo de jitomate sazonado con cebolla, ajo y la infusión del chile pasilla o guajillo, a menudo perfumado con hojas de epazote fresco. Al verterse hirviendo sobre tiras de tortilla, el maíz absorbe el guiso sin perder su cuerpo, creando un vehículo perfecto para el resto de los componentes.

Prepara una auténtica y tradicional sopa azteca, una síntesis perfecta del patrimonio alimentario mexicano.

Receta de sopa azteca Receta de sopa azteca

Receta de sopa azteca

Ingredientes:

Para la base:

5 jitomates guajillo u ovalados, maduros

¼ de cebolla blanca grande

2 dientes de ajo pelados

2 chiles pasilla secos (desvenados, sin semillas y limpios)

1 ½ litros de caldo de pollo o de verduras casero

1 rama generosa de epazote fresco

2 cucharadas de aceite vegetal o manteca de cerdo

Sal gruesa y pimienta negra recién molida al gusto

Para la tortilla:

10 a 12 tortillas de maíz (de preferencia del día anterior, ligeramente secas)

Abundante aceite vegetal para freír

Guarniciones:

2 chiles pasilla adicionales, cortados en aros delgados y fritos

200 g de queso panela, oaxaca o queso fresco cortado en cubos pequeños

1 aguacate Hass maduro, cortado en cubos o rebanadas

150 ml de crema ácida de vaca

Chicharrón de cerdo crujiente troceado (opcional)

Limón

Preparación:

Corta las tortillas de maíz por la mitad y luego en tiras delgadas de aproximadamente medio centímetro de ancho. Deja orear las tiras sobre una bandeja durante 15 a 20 minutos para que pierdan humedad y absorban menos aceite al momento de freír. Calienta abundante aceite en una sartén profunda a fuego medio-alto. Fríe los aros de chile pasilla para la guarnición durante solo 5 a 10 segundos, asegurándote de no quemarlos. Retira y escurre sobre papel absorbente. En el mismo aceite, fríe las tiras de tortilla por tandas hasta que adquieran un tono dorado uniforme y una textura crujiente. Escurre sobre papel absorbente y reserva. En un comal o sartén seco, asa los jitomates, la cebolla y los dientes de ajo hasta que la piel del jitomate se tateme y abra. Sofríe ligeramente los 2 chiles pasilla limpios para la base en una cucharadita de aceite durante unos segundos y rehidrátalos en una taza de agua caliente durante 10 minutos. Licúa los jitomates, la cebolla, el ajo y los chiles hidratados con un chorrito del agua de remojo hasta obtener un puré homogéneo y terso. Colar si se desea una textura fina. Calienta las dos cucharadas de aceite o manteca en una olla grande a fuego medio. Vierte el caldo sobre el aceite caliente para acitronar y freír la salsa durante 5 a 8 minutos, hasta que reduzca su volumen y cambie a un color rojo más intenso. Incorpora el caldo de pollo, la rama de epazote fresco y sazona con sal y pimienta. Al romper el hervor, baja el fuego y deja cocer a ebullición suave durante 15 minutos para que los sabores se amalgamen. Retira la rama de epazote antes de servir. Coloca una porción generosa de tiras de tortilla frita en el fondo de cada plato hondo. Vierte el caldo hirviendo sobre la tortilla hasta cubrirla. Sirve la sopa azteca con cubos de queso, aguacate, una cucharada de crema, aros de chile pasilla frito, trozos de chicharrón crujiente y limón.

Receta de sopa azteca Canva

¿Cómo hacer una sopa más ligera?

Puedes deshidratar las tiras de tortilla horneándolas a 180 °C durante 15 minutos con un poco de aceite en aerosol hasta que estén tostadas y crujientes.

Receta de sopa azteca Canva

¿Cómo conservar la sopa azteca?

El caldo de la sopa azteca se puede refrigerar en un contenedor hermético hasta por 4 días o congelar durante 3 meses.

Sigue la técnica exacta para preparar sopa azteca como experto mexicano; apta tanto para la mesa cotidiana como para las grandes festividades.