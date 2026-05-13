Te compartimos cómo hacer hummus alto en proteína, el snack perfecto para después del gym. Se trata de una receta que puedes preparar si eres fanático del ejercicio o si simplemente disfrutas de los acompañamientos del Medio Oriente.

El hummus es una crema a base de legumbres que ha conquistado los paladares occidentales gracias a su versatilidad, su textura aterciopelada y, sobre todo, su impresionante perfil nutricional, especialmente en proteínas.

En un mundo donde los snacks procesados dominan las estanterías, el hummus emerge como una alternativa real, honesta y cargada de beneficios que van más allá del simple placer gastronómico.

Al combinar carbohidratos de absorción lenta con proteínas vegetales y grasas saludables, proporciona una liberación de energía sostenida, ideal para quienes buscan mantener niveles de glucosa estables durante el día, de acuerdo con el estudio “The Nutritional Value and Health Benefits of Chickpeas and Hummus”.

Además, su riqueza en fibra dietética no solo mejora la salud intestinal, sino que genera una sensación de saciedad prolongada, lo que lo convierte en el aliado perfecto para el control de peso sin sacrificar el sabor.

Preparar hummus en casa es facilísimo, la magia ocurre cuando ingredientes sencillos se fusionan bajo la acción de un buen procesador, creando una emulsión que se convierte en el snack perfecto para después del gym.

Receta de hummus alto en proteína Canva

Receta de hummus alto en proteína

Ingredientes:

2 tazas de garbanzos cocidos (si son de conserva, lávalos muy bien para eliminar el exceso de sal)

4 cucharadas soperas de Tahini (pasta de sésamo)

100 g de yogur griego natural (sin azúcar)

30 m de jugo de limón fresco

1 diente de ajo pequeño

2 cucharadas de aceite de Oliva Virgen Extra (más un chorrito para decorar)

1 cucharadita de comino en polvo

Sal al gusto

20 a 40 ml de agua helada

Preparación:

Si deseas un hummus de restaurante, hierve los garbanzos (aunque sean de bote) durante 10 minutos con una pizca de bicarbonato de sodio. Esto ablanda la piel y permite que se deshagan mejor. Antes de añadir los garbanzos, coloca el tahini y el jugo de limón en la licuadora. Tritura por 1 minuto hasta obtener una pasta blanquecina y aireada. Añade el aceite de oliva, el ajo picado, el comino y la sal. Procesa de nuevo hasta que el ajo esté completamente integrado. Agrega el yogur griego y procesa por 30 segundos, notarás que la mezcla se vuelve muy ligera. Incorpora la mitad de los garbanzos y procesa durante 2 minutos. Añade el resto y procesa otros 2 minutos. Con la licuadora en marcha, añade el agua helada poco a poco. Esto blanqueará el hummus y le dará esa textura de "nube". Extiende el hummus en un bol, crea un surco con la cuchara y añade un chorrito de aceite de oliva, pimentón o semillas de sésamo.

Receta de hummus alto en proteína Canva

Acompañamientos del hummus:

Verduras como zanahoria, apio, pepino o pimientos, aportan hidratación y fibra con mínimas calorías.

Si buscas un extra de proteína post-entrenamiento, un huevo duro untado en hummus es una combinación imbatible.

Pan de pita integral o galletas tipo crackers de semillas que aportan el complejo de aminoácidos faltante para completar la proteína.

Para una opción 100% vegana y ultra proteica, puedes servir cubos de tofu firme sobre el hummus.

Receta de hummus alto en proteína Canva

¿Por qué es bueno comer garbanzos?

El garbanzo (Cicer arietinum) es la piedra angular del hummus y una de las legumbres más completas que existen. Unos 100 gramos de garbanzos cocidos aportan aproximadamente 9 gramos de proteína.

Sin embargo, no se trata solo de la cantidad, sino de la calidad; aunque las legumbres suelen ser limitantes en ciertos aminoácidos azufrados como la metionina, al combinarlas con el sésamo (tahini), se obtiene una proteína completa.

Además, el garbanzo es una fuente excepcional de lisina, un aminoácido que suele escasear en los cereales. Por ello, comer hummus con pan de pita integral no es solo una tradición cultural, sino una decisión nutricional brillante que optimiza la síntesis de proteínas en el organismo.

Disfruta de este hummus alto en proteína después del gym y notarás la diferencia en tus entrenamientos.