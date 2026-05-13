Receta de roles de canela esponjosos y deliciosos: ¡no podrás comer solo uno!

El aroma a canela tostada y mantequilla derretida invade la cocina, anunciando la llegada de un bocado cálido que se deshace en el paladar. Lograr esa textura de nube requiere dominar el equilibrio entre la fermentación y la humedad exacta.

Para garantizar el éxito, esta receta se basa en técnicas de panadería artesanal que priorizan el desarrollo del gluten y el control térmico de los ingredientes, asegurando un resultado profesional en cada horneada casera.

Receta de roles de canela esponjosos Canva

Ingredientes para los mejores roles de canela caseros

La precisión es fundamental en la repostería. Utiliza una báscula de cocina para medir estos insumos y asegurar que la miga sea ligera y no densa o pesada.

Para la masa fermentada:

500 g de harina de fuerza (harina con alto contenido de proteína para panificación).

250 ml de leche entera tibia (entre 35°C y 40°C para no matar la levadura).

7 g de levadura seca instantánea o 21 g de levadura fresca.

80 g de mantequilla sin sal a temperatura ambiente.

1 huevo grande a temperatura ambiente.

75 g de azúcar blanca.

5 g de sal fina.

Para el relleno y glaseado:

100 g de mantequilla derretida.

150 g de azúcar mascabado (azúcar morena húmeda con melaza).

20 g de canela de Ceilán en polvo.

150 g de queso crema, 50 g de mantequilla y 100 g de azúcar glass (para el frosting).

Receta de roles de canela esponjosos Canva

Paso a paso para hacer roles de canela perfectos

Sigue estas instrucciones técnicas para manipular la masa correctamente y evitar que el pan se endurezca durante el proceso de horneado o enfriado.

Activación y primer amasado: Mezcla la leche tibia con la levadura y el azúcar. Añade la harina y el huevo, integrando hasta que no queden rastros secos antes de incorporar la mantequilla y la sal. Desarrollo del gluten: Amasa durante 10 minutos manualmente o 7 minutos en batidora de gancho. La masa debe quedar lisa, elástica y superar la prueba de la membrana (estirarla hasta que sea traslúcida sin romperse). Fermentación primaria: Coloca la masa en un bol engrasado y cubre con un paño húmedo. Deja reposar en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño, aproximadamente entre 60 y 90 minutos. Formado y relleno: Desgasifica (presionar suavemente para eliminar el exceso de aire) la masa y estira un rectángulo de 1 cm de grosor. Pincela con mantequilla y esparce la mezcla de azúcar y canela uniformemente. Corte y segunda fermentación: Enrolla firmemente y corta piezas de 4 cm usando hilo dental (técnica pro para evitar aplastar el rollo). Coloca en un molde y deja fermentar por 45 minutos adicionales. Horneado y acabado: Hornea a 180°C durante 20 a 25 minutos hasta que doren ligeramente. Aplica el glaseado de queso crema mientras los roles aún estén tibios para que penetre en las espirales.

Receta de roles de canela esponjosos Canva

Consejos para una textura ultra esponjosa

El factor diferenciador de un rol de canela premium es el manejo de la temperatura. Nunca añadas la mantequilla fría, ya que cortará la red de gluten que retiene el aire.

Si deseas una suavidad extrema, puedes aplicar el truco del Tangzhong (técnica japonesa que consiste en cocinar una parte de harina y leche hasta formar una pasta), integrándolo a la mezcla principal.

Recuerda no sobrecalentar la leche; si supera los 45°C, la levadura se desactivará y los roles no subirán, resultando en piezas duras y compactas.

Disfrutar de estos roles de canela recién horneados es una experiencia sensorial inigualable. Sigue cada parámetro técnico y transforma tu cocina en una auténtica panadería de especialidad. ¡Es momento de hornear!