¿Cuánta proteína necesitas comer según tu peso? Lo que recomiendan expertos en nutrición

La proteína es uno de los nutrientes esenciales para el funcionamiento del cuerpo, pero una de las dudas más comunes es saber cuánta debes consumir realmente según tu peso.

Aunque las dietas altas en proteína se han popularizado en los últimos años, organismos de salud y universidades coinciden en que la cantidad ideal depende de factores como el peso, actividad física y estado de salud.

¿Cuánta proteína necesitas comer según tu peso? Canva

¿Cuánta proteína debes consumir al día según tu peso corporal?

Las recomendaciones internacionales coinciden en un punto de partida: un adulto sano requiere al menos 0.8 gramos de proteína por cada kilogramo de peso corporal al día.

Esta cifra, respaldada por la Organización Mundial de la Salud y MedlinePlus, cubre las funciones esenciales del organismo. Entre ellas destacan la reparación de tejidos, la producción de enzimas y el mantenimiento de la masa muscular.

Para entenderlo mejor, basta con un ejemplo sencillo: una persona de 70 kilos necesita aproximadamente 56 gramos de proteína al día.

Además, la proteína debe formar parte de un equilibrio nutricional más amplio. Según MedlinePlus, este nutriente puede representar entre el 10% y el 35% de las calorías diarias, lo que permite adaptar la dieta a cada estilo de vida.

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Esta es la cantidad de proteína por kilo recomendada por expertos

Aunque el estándar de 0.8 g/kg es útil, especialistas advierten que se trata de un mínimo para evitar deficiencias, no necesariamente del consumo ideal para todas las personas.

De acuerdo con Mayo Clinic, las necesidades pueden ajustarse según el nivel de actividad:

Adulto sedentario: 0.8 g/kg

Persona con actividad moderada: 1.1 a 1.5 g/kg

Entrenamiento de fuerza: 1.2 a 1.7 g/kg

Harvard T.H. Chan School of Public Health, indica que consumir más de 1.6 g/kg no aporta beneficios adicionales en la mayoría de los casos.

En resumen, el cuerpo utiliza la proteína que necesita y el resto no se traduce en mayor ganancia muscular ni mejor salud.

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¿Cuánta proteína necesitas si haces ejercicio o quieres ganar músculo?

Cuando la meta es mejorar el rendimiento físico o aumentar la masa muscular, el consumo de proteína suele incrementarse. Sin embargo, esto no significa que deba duplicarse sin control.

Investigaciones recientes de instituciones como la McMaster University muestran que el rango más eficaz para favorecer el crecimiento muscular se sitúa entre 1.2 y 1.6 gramos por kilogramo de peso corporal.

Este consumo debe acompañarse de entrenamiento de fuerza. Sin este estímulo, el cuerpo no utiliza la proteína extra para generar músculo.

También es importante considerar otros factores: el descanso adecuado y una dieta equilibrada influyen tanto como la proteína en los resultados físicos.

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¿Qué pasa si consumes más proteína de la necesaria?

El exceso de proteína es más común de lo que parece. La popularidad de suplementos y dietas hiperproteicas ha llevado a muchas personas a consumir cantidades por encima de lo recomendado.

De acuerdo con Mayo Clinic, ingerir proteína en exceso puede tener efectos poco favorables:

No mejora la masa muscular después de cierto punto

Puede generar una mayor carga en los riñones en personas con predisposición

Reduce el espacio en la dieta para otros nutrientes importantes

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud señala que la mayoría de las personas obtiene suficiente proteína a través de su alimentación habitual, sin necesidad de suplementos.

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¿En qué alimentos encuentras proteína para el día a día?

La proteína está presente en alimentos comunes y no es necesario recurrir a suplementos para cubrir tus necesidades.

Origen animal: carne de res, pollo, pescado, huevo, leche, yogur y queso. Estos alimentos contienen proteínas completas, es decir, aportan todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita.

carne de res, pollo, pescado, huevo, leche, yogur y queso. Estos alimentos contienen proteínas completas, es decir, aportan todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. Origen vegetal: frijoles, lentejas, garbanzos, soya, quinoa, nueces y semillas. Aunque algunas no contienen todos los aminoácidos esenciales por sí solas, combinarlas durante el día permite obtener una proteína de buena calidad.

Mayo Clinic señala que lo ideal es variar las fuentes de proteína para obtener otros nutrientes y mantener una alimentación equilibrada.

La cantidad de proteína que necesita una persona no es universal. El valor de 0.8 gramos por kilo de peso funciona como base para cubrir necesidades básicas, pero puede ajustarse según el nivel de actividad y objetivos individuales.

Los especialistas coinciden en que aumentar el consumo de proteína por encima de ciertos niveles no ofrece beneficios adicionales en la mayoría de los casos. Por ello, la clave está en mantener un equilibrio y adaptar la alimentación a las características de cada persona, con base en recomendaciones de organismos especializados.