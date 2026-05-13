Albóndigas de arroz veganas: receta nutritiva para el menú semanal

La cocina basada en plantas ha dejado de ser una alternativa de nicho para convertirse en un mar de recetas fáciles, así como esta opción de albóndigas de arroz veganas y nutritivas para el menú semanal.

Las albóndigas de arroz son una alternativa al plato clásico con carne; al utilizar el arroz como base, no solo aprovechamos su capacidad aglutinante natural, sino que creamos un lienzo neutro capaz de absorber especias, hierbas y caldos, elevando un ingrediente cotidiano a un platillo principal sofisticado y reconfortante.

La estructura del grano de arroz, especialmente cuando se combina con legumbres o harinas vegetales, permite que estas albóndigas mantengan su integridad física durante la cocción y el posterior recalentado. Esto las convierte en el aliado perfecto para quienes buscan optimizar su tiempo en la cocina sin sacrificar la calidad nutricional ni el placer de una comida casera bien ejecutada.

Prepara esta receta de albóndigas de arroz veganas, pueden ser el plato principal o ser el acompañamiento perfecto de otros, ¡las posibilidades son infinitas!

Receta de albóndigas de arroz veganas Canva

Receta de albóndigas de arroz veganas

Ingredientes:

250 g de arroz cocido (preferiblemente arroz integral o de grano corto por su mayor contenido de almidón)

1 zanahoria, rallada finamente

1 cebolla blanca, picada en brunoise muy pequeño

1 diente de ajo triturado

60 g de harina de garbanzo

15 g de levadura nutricional

Perejil fresco

30 ml de agua (solo si la mezcla está muy seca)

15 m de aceite de oliva

Sal al gusto

Pimienta negra molida al gusto

Pimentón ahumado al gusto

Preparación:

En una sartén con los 15 ml de aceite de oliva, sofríe la cebolla y el ajo a fuego medio hasta que la cebolla esté traslúcida. Añade la zanahoria rallada y cocina por 5 minutos adicionales hasta que los vegetales pierdan parte de su humedad. En un bol grande, combina el arroz cocido (es mejor si está a temperatura ambiente) con el sofrito de vegetales. Añade el perejil, la levadura nutricional, la sal, la pimienta y el pimentón. Incorpora la harina de garbanzo; mezcla con las manos o una cuchara firme. Deja reposar la masa en el refrigerador durante 20 minutos; toma porciones de unos 30-35 g y forma esferas uniformes con las palmas de las manos. Precalienta el horno a 200°C. Coloca las albóndigas de arroz en una bandeja con papel de horno, pincélalas ligeramente con aceite de oliva y hornea durante 20-25 minutos, dándoles la vuelta a mitad de tiempo hasta que estén doradas y firmes.

Receta de albóndigas de arroz veganas Canva

¿Con qué más puedes sustituir el huevo para preparar albóndigas?

Chía : mezcla una cucharada de semillas molidas con tres de agua. Las semillas liberan mucílagos (fibras solubles) que crean un gel viscoso ideal para unir ingredientes secos.

: mezcla una cucharada de semillas molidas con tres de agua. Las semillas liberan mucílagos (fibras solubles) que crean un gel viscoso ideal para unir ingredientes secos. Puré de papa: su alto contenido de almidón cocido actúa como un espesante mecánico.

Migas de pan con leche vegetal: una técnica clásica que aporta jugosidad y estructura simultáneamente.

Receta de albóndigas de arroz veganas Canva

Salsa para acompañar las albóndigas:

Salsa de jitomate y miso: añade una cucharadita de miso rojo a una salsa de jitomate clásica para elevar el perfil de sabor de las albóndigas.

añade una cucharadita de miso rojo a una salsa de jitomate clásica para elevar el perfil de sabor de las albóndigas. Crema de anacardos y champiñones: aporta una textura grasa y suntuosa que contrasta con la firmeza del arroz.

Glaseado de soja y jengibre: para una versión de inspiración asiática, ideal si se sirven las albóndigas sobre un colchón de verduras al wok.

Disfruta de estas albóndigas de arroz veganas y prepáralas para el menú semanal, ¡incluso puedes congelarlas!