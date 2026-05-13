Recetas para niños: Divertidos huevos de dinosaurio para el lunch

Los huevitos cocidos son una excelente opción para el lunch de los niños, pues están llenos de proteínas y grasas buenas. Sorpréndelos con una versión divertida y llena de color con esta receta de huevos de dinosaurio.

Incluso si los niños desayunan bien en casa, el lunch o refrigerio es necesario, pues les ayuda a recargar energías, asegurando el buen rendimiento, tanto físico como mental en la escuela. Comer algo a media jornada, evita el cansancio y mejora la concentración.

De hecho, autoridades como el Ministerio de Salud en Perú, señalan que el lunch debería aportar entre el 10 y 15 por ciento de los requerimientos diarios de energía de los niños. Eso sí, debe ser equilibrado y componerse con alimentos nutritivos.

Los más recomendados son las frutas y verduras, cereales integrales (avena, amaranto, pan integral, tortilla de maíz), grasas saludables (aguacate, cacahuates, nueces) y proteínas magras (pechuga de pollo, pechuga de pavo, queso panela, huevo).

El huevo cocido es una gran opción: es fácil de preparar, práctico para llevar y comer, además de estar repleto de nutrientes, incluyendo colina, clave para el desarrollo del cerebro. Dale un giro divertido con esta receta de huevos de dinosaurio.

El lunch ayuda a que los niños mantengan la energía y concentración Canva

¿Cómo hacer huevos de dinosaurio?

Ingredientes:

Huevos frescos (los que vayas a consumir)

Vinagre blanco

Colorantes alimenticios líquidos (tus colores favoritos)

Preparación:

En una olla calienta suficiente agua para cubrir los huevos que vayas a cocer. Cuando comience a hervir, reduce a fuego medio e introduce los huevos con cuidado de que no se quiebren. Mantén un hervor constante y cocina de 12 a 15 minutos. Apaga el fuego, saca los huevos del agua y déjalos enfriar. Cuando los huevos estén fríos, estréllalos ligeramente sobre la mesa; hazlo varias veces, la idea es hacer pequeñas grietas en el cascarón, sin retirarlo. Estas serán las responsables del diseño de dinosaurio. En una bolsa con cierre hermético, pon unas gotas de colorante y 5 gotas de vinagre blanco, este ayudará a fijar el color. Mezcla bien para que se integren. Tip: usa una bolsa diferente para cada color. Introduce los huevos en la bolsa y muévelos desde fuera para que los huevos queden coloreados. Sácalos y retira el exceso de colorante con una servilleta de papel. Deja secar por 5 minutos. Retira el cascarón y sorpréndete con el resultado: huevos de dinosaurio muy coloridos.

Los huevos cocidos son un alimento nutritivo y práctico Canva

Aunque el huevo cocido es muy nutritivo y saciante, complementa el lunch de tus hijos con otros alimentos para que sea completo y balanceado.

La recomendación es poner un poco de fruta de temporada, verduras como zanahoria, pepino o tomates Cherry, y una porción de cereales integrales (galletas integrales, pan integral, avena cocida con leche) y grasas saludables.

Finalmente, recuerda que es muy importante que los niños se mantengan hidratados, en especial en temporada de calor. El agua natural nunca debe faltar en su lonchera.

Con estos huevos de dinosaurio, tus hijos comerán con más gusto su lunch, mientras tú estás tranquila de que tienen la energía y nutrientes necesarios para estudiar y crecer.