RM de BTS visita la Casa Azul de Frida Kahlo; este fue el mensaje que compartió

¡RM de BTS visitó la Casa Azul de Frida Kahlo! Durante la gira de conciertos que el grupo surcoreano ofreció en el Estadio GNP, el líder de BTS se dio una vuelta por este icónico museo y compartió un mensaje en el libro de visitantes.

Durante un momento descanso entre presentaciones, RM aplicó su tradicional ‘namjooning’, ese término acuñado por el ARMY que define la filosofía de vida de Kim Namjoon, y visitó el lugar de una de las figuras más emblemáticas del surrealismo y la cultura mexicana: Frida Kahlo.

Así como el idol compartió fotografías de su visita al Espacio Escultórico y el Museo Anahuacalli, su paso por la icónica Casa Azul no fue solo una visita turística, sino un encuentro entre dos mundos artísticos.

RM de BTS visita la Casa Azul de Frida Kahlo Instagram @museofridakahlo

RM visitó la Casa Azul de Frida Kahlo en CDMX

Durante su estancia en CDMX para los tres conciertos de BTS en el Estadio GNP, RM visitó la Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán. El rapero es también conocido por ser coleccionista de arte y entusiasta de la historia.

No es casualidad que en sus tiempos libres en la capital del país, acudiera a este emblemático lugar. A través de redes sociales, el Museo de Frida Kahlo compartió una serie de fotografías donde se le ve firmando el libro de visitantes.

Ahí mismo, RM compartió un mensaje sobre su estancia en la Casa Azul:

Queridos Frida y Diego: no pude entender todas sus historias, pero vale la pena vivir la vida y el amor es hermoso. Me volví más humilde. Su legado seguirá brillando e inspirando a muchas generaciones. Gracias por el amor y la lucha. Viva la vida.

RM de BTS visita la Casa Azul de Frida Kahlo Instagram @museofridakahlo

Kim Namjoon hizo el recorrido, algo que es frecuente en él, ya que el líder de BTS es conocido por su gusto por museos y el arte en general.

Esta práctica fue bautizada como ‘namjooning’ entre ARMY, un ritual que consiste en visitar museos, leer poesía, montar en bicicleta y apreciar las pequeñas cosas de la vida.

La Casa Azul en Coyoacán cumple con todos los requisitos: es un espacio lleno de vegetación, cargado de simbolismo y con una estética que parece sacada de un cuadro.

RM no es la primera estrella internacional en quedar fascinada por el hogar de Frida Kahlo. La Casa Azul tiene un magnetismo especial que atrae a celebridades de todas partes del mundo; recientemente, fue visitada por Meryl Streep y Anne Hathaway, Cindy Crawford, Sam Smith y Dua Lipa.

RM de BTS visita el Museo Anahuacalli Instagram @rkive

La ruta cultural de RM en CDMX

La Casa Azul fue solo una parada en el ambicioso itinerario de RM de BTS. El artista también fue visto explorando otros recintos emblemáticos que destacan la riqueza arqueológica y académica de la capital.

En una serie de fotografías que compartió él mismo en su cuenta de Instagram, publicó su visita al Museo Anahuacalli. El intérprete de “Come back to me” mostró gran interés por la estética mesoamericana, capturando la interacción de la luz en los ventanales de obsidiana del edificio.

También estuvo en una parte de Ciudad Universitaria en la UNAM, caminando por los jardines del Espacio Escultórico. Las fotos del artista sentado en el pasto, rodeado de la arquitectura de la máxima casa de estudios, rápidamente se volvieron virales, despertando el orgullo de la comunidad universitaria.

Aunque no hay pruebas, se reportó en redes sociales que RM recorrió algunas zonas del Bosque de Chapultepec, posiblemente siguiendo su tradición de visitar al menos una galería en cada ciudad que pisa.