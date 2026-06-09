La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 9 de junio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 9 de junio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este martes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 9 de junio de 2026

Reproducir

8:39 Horas | Protestas de la CNTE no tienen razón: Sheinbaum; "hemos hecho esfuerzos adicionales"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las protestas de la CNTE no se explican ya que el diálogo con el magisterio está abierto e incluso ella misma recibió a los maestros de Chiapas junto con el gobernador y firmaron un acuerdo de ellos, por lo que consideró que los hechos violentos que se han registrado durante las movilizaciones sólo se trata de actos de provocación, por lo que los llamó a que las manifestaciones sean pacíficas.

Desde nuestra perspectiva, que lo hemos analizado mucho, no se explican estas manifestaciones y menos las que tienen un carácter violento. Esto es para el pueblo de México y para el mundo, nosotros lo vemos como una provocación como para decir: 'miren qué mal está la situación en México".

Han tenido todo el diálogo, esfuerzos adicionales que hemos hecho para los maestros de Oaxaca, para niños y niñas de Oaxaca, para Chiapas. Personalmente recibí a la dirección de Chiapas con el gobernador y firmamos un acuerdo. Mario (Delgado) ha estado en reuniones tripartitas en todos los estados desde hace un año.

La mandataria agregó que la demanda de la CNTE que tiene que ver con la derogación de la Ley del Issste de 2007 no se puede hacer y es complejo ya que esto representa el 20% del PIB mexicano y que además ya está en cuentas individualizadas, pero aseguró que eso no quiere decir que no hayan hecho nada por mejorar la situación de los maestros al mencionar el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual se está fortaleciendo, además de que se está planteando fortalecer el Fovissste.

8:03 Horas | Suspensión de clases el jueves es en todos los niveles educativos de la CDMX de escuelas públicas y privadas

La consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó el alcance del decreto emitido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para la inauguración del Mundial 2026 por el que se ordena la suspensión de actividades en oficinas públicas y privadas de la Ciudad de México, así como la suspensión de clases.

La funcionaria detalló que la suspensión de clases con el decreto que fue publicado en el DOF aplica para todos los niveles educativos en la Ciudad de México, tanto de escuelas públicas como privadas.

7:47 Horas | Roberto Velasco habló co Marco Rubio de seguridad, migración y T-MEC; el viernes habrá reunión en CDMX

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, dio a conocer que este lunes tuvo una llamada telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien dialogó acerca de seguridad, migración y la revisión del tratado comercial T-MEC, y adelantó que este viernes habrá una reunión con un grupo bilateral de trabajo en la Ciudad de México para abordar el tema de la seguridad.

Ayer tuvimos una llamada con el secretario de Estado, Marco Rubio. Fue una conversación en un ambiente muy cordial, muy respetuoso, estuvimos en el teléfono cerca de media hora y conversamos fundamentalmente sobre tres temas.

Cooperación en materia de seguridad, sobre seguir adelante, sobre los principios de los que ya hemos hablado muchas veces, bajo el programa de cooperación en materia de seguridad fronteriza y aplicación de la ley.

De migración. Hay resultados tanto en tema de seguridad como migración. En el caso del fentanilo hay una disminución del 76% de las incautaciones en la frontera entre el inicio de la administración de la presidenta Sheinbaum y el último mes que tenemos registro. Conversamo sobre la revisión del tratado, temas comerciales", comentó.

7:40 Horas | Sheinbaum adelanta que por decreto se suspenderán actividades en oficinas el 11 de junio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que este martes se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) mediante el cual se suspenderán las actividades en oficinas públicas y privadas el jueves 11 de junio, día de la inauguración del Mundial, a fin de evitar contratiempos y reducir el tráfico en la Ciudad de México con motivo de este evento deportivo.