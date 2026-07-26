Guardia Nacional refuerza sus capacidades ante nuevos retos para proteger el medio ambiente: PVEM

La capacitación especializada de integrantes de la Guardia Nacional en materia ambiental fortalece la capacidad del Estado mexicano para proteger los ecosistemas y enfrentar los delitos contra la naturaleza, destacó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

A través del Diplomado Misión Ambiental 2026, 53 elementos de la corporación recibieron formación en conservación, biodiversidad, legislación ambiental y protección de Áreas Naturales Protegidas. El objetivo es mejorar su actuación en la prevención y atención de actividades que dañan el medio ambiente.

El Partido Verde señaló que esta preparación responde a la necesidad de mejorar la coordinación entre las instituciones de seguridad y las autoridades ambientales, debido a que los delitos contra los recursos naturales requieren personal especializado y estrategias integrales para prevenirlos y combatirlos.

Asimismo, recordó que la reforma impulsada por este instituto político y aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 2025 estableció un nuevo enfoque para la participación de la Guardia Nacional en la protección de los recursos naturales.

La fuerza política subrayó que la seguridad ambiental es indispensable para preservar los ecosistemas, proteger el patrimonio natural y garantizar el desarrollo sostenible del país. Finalmente, sostuvo que contar con elementos preparados para actuar en campo y con instituciones dotadas de mayores capacidades permitirá avanzar hacia una protección más efectiva de los bosques, selvas, cuerpos de agua y Áreas Naturales Protegidas de México.

En estos espacios, concluyó, la vigilancia y la prevención son fundamentales para evitar daños irreversibles y asegurar la conservación de los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras.