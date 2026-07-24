 Fox y 12 exgobernadores del PAN crean frente en defensa de Ernesto Ruffo Appel

El expresidente de la República Vicente Fox Quesada y doce exgobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) crearon un Frente en Defensa de Ernesto Ruffo Appel.

Desde Guadalajara, Jalisco, en conferencia de prensa, los exmandatarios federal y estatales dijeron que Ruffo Appel debe seguir su proceso en prisión domiciliaria por tener 74 años de edad.

Apuntaron que el exgobernador de Baja California cumple con los requisitos para el arraigo domiciliario luego de ser detenido hace una semana, acusado por huachicol fiscal. Los exmandatarios calificaron la detención de Ernesto Ruffo Appel como un tema policial, por lo que consideraron que es un perseguido político.

Al leer el posicionamiento, Vicente Fox Quesada afirmó que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso, a una defensa adecuada y a jueces independientes.

Asimismo, defendieron la honestidad del exmandatario bajacaliforniano, e inclusive aseguraron que están dispuestos a "meter las manos al fuego" por él:

“Yo meto las manos al fuego por Ernesto Ruffo, lo hago ahora y lo hago mil veces si es necesario. Conozco a Ernesto Ruffo desde hace muchísimo tiempo; no solo es un excelente compañero, es una persona íntegra, es una persona honesta, es una persona responsable... Es evidente este pisoteo y violación a la Constitución y a la ley”, dijo Fox.

Por su parte, Juan Carlos Romero Hicks, exgobernador de Guanajuato, dijo que Ernesto Ruffo es un “Quijote de la democracia, un mártir de la democracia y un preso político”.

Alberto Cárdenas Jiménez, exgobernador de Jalisco, explicó que este pronunciamiento en defensa del proceso a Ruffo Appel va en línea con la postura del Partido Acción Nacional:

"El llamado que venimos a hacer aquí es que este país requiere de un Poder Judicial independiente, de un equilibrio de poderes necesario para que haya contrapesos y corrijan cualquier desviación", afirmó Cárdenas Jiménez.

El senador Francisco Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco, explicó que este posicionamiento también contaba con el respaldo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa:

"Él ya hizo manifestaciones y pide que se haga un juicio justo y que se tengan presentes todos los elementos que beneficien a Ernesto Ruffo", indicó.

El posicionamiento en defensa de Ruffo Appel fue firmado por los exgobernadores panistas Carlos Medina Plascencia, Alberto Cárdenas Jiménez, Fernando Canales Clariond, Francisco Ramírez Acuña, Miguel Márquez Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Marcelo de los Santos, Marco Antonio Adame Castillo, Patricio Patrón Laviada, Ignacio Loyola, Emilio González Márquez, José Guadalupe Osuna Millán y el expresidente Vicente Fox Quesada.

La víspera, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, fue vinculado a proceso por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando por un esquema de huachicol fiscal junto a otras siete personas.