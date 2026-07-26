Ariadna Montiel llama a fortalecer la organización territorial de Morena en Hidalgo

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, encabezó una reunión de trabajo con la estructura territorial del partido en Hidalgo, donde reiteró que el trabajo de base es el principal motor del movimiento y convocó a fortalecer la organización en la entidad.

A través de una publicación en sus redes sociales, Montiel compartió imágenes del encuentro con dirigentes, coordinadores y militantes hidalguenses, con quienes sostuvo un diálogo enfocado en reforzar la presencia territorial de Morena y dar continuidad a los trabajos de organización política.

"El trabajo en territorio es la base de nuestro movimiento", expresó la dirigente nacional.

Durante la reunión, celebrada bajo el lema "Unidad por la Transformación", la presidenta de Morena señaló que el objetivo es seguir construyendo, junto con la ciudadanía, la transformación y el bienestar de las y los habitantes de Hidalgo. Reafirma estrategia de organización

En su mensaje, Ariadna Montiel destacó que el fortalecimiento de la estructura territorial permitirá mantener el contacto permanente con la población y consolidar el proyecto político impulsado por la Cuarta Transformación.

"En Hidalgo, sostuvimos una reunión de trabajo para fortalecer la organización territorial y seguir construyendo, junto al pueblo, la Transformación y el bienestar de las y los hidalguenses", escribió.

Las fotografías difundidas muestran a la dirigente nacional durante el encuentro con integrantes de Morena y posteriormente en una imagen grupal con decenas de militantes que participaron en la jornada de trabajo. Impulsa trabajo de base

La publicación estuvo acompañada de los hashtags #OrganizaciónEsTransformación y #PrimeroLosPobres, con los que Morena ha identificado diversas actividades de organización y trabajo territorial en el país.

El encuentro forma parte de las reuniones que la dirigencia nacional mantiene con las estructuras estatales para fortalecer la presencia del partido y mantener la coordinación con la militancia en las distintas entidades federativas.