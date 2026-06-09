¿Descanso o Home Office para el 11 de junio? Esto establece el decreto de Sheinbaum

Luego del anuncio que se hiciera esta mañana desde Palacio Nacional sobre la suspensión de actividades por la inauguración del Mundial 2026, numerosas han sido las dudas sobre si será descanso o home office el que aplicará el próximo 11 de junio.

Ante este panorama, tanto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, dieron a conocer los detalles sobre el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En el documento, ambas dirigentes explicaron que se suspenderán las labores en oficinas públicas y privadas en la Ciudad de México, así como las clases en todos los niveles educativos, a fin de evitar alta afluencia en la circulación de las vialidades capitalinas en el marco del evento deportivo.

Sin embargo, continuarán operando sectores considerados esenciales, como:

Servicios de emergencia.

Servicios de emergencia. Salud.

Seguridad pública.

Transporte estratégico.

Protección civil.

Atención turística.

Asimismo, algunos organismos públicos mantendrán operaciones especiales. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó previamente que varios módulos de atención modificarán horarios o suspenderán actividades debido a los operativos de movilidad vinculados con el Mundial.

Continuarán operando sectores considerados esenciales, como servicios de emergencia, salud, seguridad pública, transporte estratégico, protección civil y atención turística. Especial IA

¿Descanso o home office para el Mundial?

Al ser cuestionada en su conferencia mañanera sobre si el decreto aplicaría al sector privado, la presidenta señaló que no existe una obligación legal para suspender labores. Sin embargo, indicó que se está orientando a las empresas a implementar el trabajo a distancia en aquellas actividades que lo permitan.

Estamos orientando a que el trabajo administrativo de empresas privadas se realice a distancia”, explicó, con el objetivo de facilitar la movilidad y reducir afectaciones durante los eventos relacionados con la apertura de la Copa del Mundo.

En resumen, de acuerdo con el decreto, la suspensión aplicará en la Ciudad de México para:

Estudiantes de todos los niveles educativos.

Estudiantes de todos los niveles educativos. Personal administrativo de dependencias federales.

Trabajadores de oficinas públicas capitalinas.

Empleados de empresas privadas que adopten la recomendación gubernamental.

¿Cuál será el impacto económico y operativo de la medida?

Especialistas consideran que la suspensión temporal de actividades podría representar un costo operativo para algunas empresas; sin embargo, las autoridades sostienen que la medida permitirá evitar afectaciones mayores derivadas de congestionamientos viales, retrasos en el transporte y complicaciones logísticas durante una jornada que se prevé histórica para la capital.

El gobierno federal estima que la reducción de desplazamientos favorecerá el funcionamiento de los operativos de seguridad y facilitará el traslado de aficionados hacia las distintas actividades relacionadas con la inauguración del torneo.