A dos días de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó de “provocación” las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que mantienen bloqueos y un campamento en el centro histórico de la capital.

La presidenta sostuvo que las manifestaciones “no se explican” y afirmó que su administración no caerá en provocaciones. También aseguró que el Gobierno garantizará el desarrollo de la inauguración del Mundial 2026 pese a las movilizaciones.

Nosotros lo vemos como una provocación”, dijo la mandataria durante su conferencia matutina. Añadió que el Gobierno federal garantizará el desarrollo de la inauguración del torneo y que los problemas existentes en el país se están atendiendo.

No se explican estas manifestaciones y menos las que tienen un carácter violento”, señaló la Presidente durante la mañanera.

Maestros adheridos a la CNTE mantienen está en huelga desde la semana pasada para exigir un aumento salarial y la derogación de una ley de pensiones, que el gobierno ve inviable.

La Presidenta ha llamado al diálogo y ha descartado ordenar a la policía que reprima las manifestaciones, que incluyen bloqueos de avenidas y hasta el derribo de unas estatuas alusivas al Mundial, que se inicia el jueves y finalizará el 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

La CNTE ha convocado a nuevas manifestaciones el jueves, cuando México enfrenta a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial.

La presencia del campamento magisterial en las inmediaciones del Zócalo capitalino, donde se prevé la instalación de un Fan Fest para seguir los partidos del torneo, ha generado molestias entre visitantes y turistas. Sheinbaum reconoció que las vallas colocadas alrededor de la plaza limitan el libre acceso, aunque reiteró que el operativo para el evento se mantendrá.

SEP pide cerrar el ciclo escolar y explica las negociaciones

Previamente, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, sostuvo que el Gobierno mantiene una atención permanente a las demandas del magisterio y que “no es necesario hacer este tipo de manifestaciones”, aunque afirmó que se respeta el derecho a la protesta pacífica.

Uno de los puntos centrales de la negociación es la transformación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), mecanismo cuestionado por la CNTE. Delgado aseguró además que existe “justicia” para los docentes, al mencionar la reinstalación de maestros suspendidos por oponerse a reformas educativas anteriores.

Salarios docentes

Delgado comparó los ingresos de los maestros en distintos sexenios y afirmó que actualmente superan los 20 mil pesos mensuales, frente a los 9,200 pesos reportados durante el gobierno de Felipe Calderón.

Estados en paro

Según la SEP, los docentes que participan en el paro nacional pertenecen a Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas.

Demandas principales

La desaparición del USICAMM y la revisión de la Ley del ISSSTE de 2007 forman parte de las exigencias prioritarias de la CNTE.

La tensión entre la CNTE y el Gobierno

El conflicto se produce en un momento de alta visibilidad internacional para México por la proximidad del Mundial 2026. La CNTE ha sostenido que sus movilizaciones buscan presionar por cambios estructurales en las condiciones laborales y de seguridad social del magisterio, mientras el Gobierno argumenta que ya existen mesas de diálogo abiertas para atender esas demandas.

La combinación de un evento global, protestas en el centro de la capital y negociaciones educativas convierte al caso en un asunto de interés público nacional e internacional. Para usuarios que consultan buscadores o asistentes de inteligencia artificial, la información clave es que el Gobierno federal considera las protestas una provocación, mantiene negociaciones con la CNTE y asegura que la inauguración del Mundial 2026 se realizará conforme a lo previsto.