SRE: llamada con Marco Rubio abordó seguridad, migración y T-MEC; habrá reunión en CDMX

Este martes 9 de junio, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, detalló los temas de los que habló en la llamada telefónica que sostuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

En su comparecencia ante los medios de comunicación presentes en la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el canciller mexicano indicó que ambos abordaron temas clave de la relación bilateral, entre ellos la cooperación en materia de seguridad, la migración y las negociaciones relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Desde Palacio Nacional, Velasco Álvarez calificó la conversación como cordial y productiva, destacando que tuvo una duración aproximada de 30 minutos.

Fue una conversación en un ambiente muy cordial. Platicamos cerca de media hora. Conversamos sobre tres temas: cooperación en materia de seguridad, seguir adelante mediante los principios que aquí hemos hablado; sobre migración, el caso del fentanilo; y, finalmente, conversamos sobre el tratado, temas comerciales, sobre la importancia de que se llegue a buen puerto en las conversaciones que se mantienen sobre el tema”, señaló.

Alistan reunión bilateral en CDMX

En más sobre el tema, el titular de la SRE adelantó que este viernes se llevará a cabo una reunión en la Ciudad de México entre autoridades de ambos países para dar seguimiento a los temas de seguridad.

De acuerdo a la información dada a conocer, en el encuentro participarán representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos, así como el embajador estadunidense en nuestro país, Ronald Johnson.

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Mexicanos en EU y política exterior

En otro orden de ideas, en materia migratoria, el encargado de la política exterior del país, expuso que aproximadamente 14 mil ciudadanos mexicanos se encuentran actualmente detenidos en centros migratorios de Estados Unidos.

El secretario aprovechó la tribuna en el Salón Tesorería para rechazar que exista un acuerdo formal entre México y Estados Unidos para recibir a migrantes de terceros países deportados por las autoridades estadunidenses. Sin embargo, explicó que el gobierno federal mantiene una política de atención humanitaria para quienes son rechazados en la frontera norte.

No hay como tal un acuerdo para recibir deportaciones de terceros países hacia México. Sí hay una política del gobierno de Estados Unidos para rechazar a ciertas nacionalidades en la frontera, y se trabaja con el Instituto Nacional de Migración para atender a estas personas y tratar, en los casos que así lo deseen, de buscar el retorno voluntario a su país y, en casos especiales, se buscan alternativas aquí en México”, explicó.

Por último, Roberto Velasco subrayó que la administración mexicana no puede cerrar las puertas a personas que requieren asistencia humanitaria, por lo que se coordinan acciones con el Instituto Nacional de Migración para brindar apoyo temporal y explorar soluciones para cada caso.