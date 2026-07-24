Morena impulsa la capacitación ideológica de las juventudes 

Morena puso en marcha las actividades del Tercer Campamento Nacional de Formación Política #JóvenesMorena2026 en el municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México.

Esto, como parte de su estrategia continua de capacitación y articulación con las nuevas generaciones de militantes.

El acto de apertura contó con la participación de la dirigente nacional, Ariadna Montiel, así como de Aarón Enríquez García, secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), quienes dieron la bienvenida a los contingentes juveniles participantes.

El campamento funciona como una plataforma de debate, reflexión colectiva e instrucción teórica respecto al proyecto político denominado "Humanismo Mexicano".

En esta tercera edición, la convocatoria reunió a jóvenes activistas y brigadistas representantes de cuatro entidades federativas: Estado de México, Colima, Querétaro y Michoacán

El encuentro contó además con el acompañamiento de referentes del trabajo de formación política e ideológica del partido, entre ellos Rafael Barajas "El Fisgón", Carolina Rangel Gracida y Camila Martínez, quienes participan en las mesas de diálogo y talleres de análisis social.

Durante las jornadas de trabajo se abordan temas vinculados con la historia del movimiento, la organización territorial y los pilares sociales de la doctrina del partido, destacando el principio de la prioridad hacia los sectores más vulnerables.