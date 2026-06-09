¿Habrá clases el 11 de junio? Sheinbaum confirma suspensión por el Mundial 2026

A tan sólo dos días del arranque del Mundial 2026 en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un anuncio importante de cara al próximo 11 de junio, fecha en que la capital del país será sede de la inauguración de dicho campeonato.

Entre las medidas extraordinarias para este gran evento, la mandataria mencionó la suspensión de actividades escolares y laborales con el objetivo de reducir la movilidad urbana y garantizar el desarrollo del evento deportivo más importante del planeta.

Durante su conferencia mañanera la jefa de Estado explicó que se publicó un decreto mediante el cual se suspenden las labores en oficinas públicas y privadas aplicable sólo en la Ciudad de México y durante la jornada inaugural del torneo.

“Se suspenden las labores el día 11 de todas las oficinas públicas y privadas, que no haya tráfico, que no haya problemas el día de la inauguración del Mundial”, expresó la presidenta.

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Tres medidas extraordinarias para la capital

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, detalló que el decreto contempla tres acciones principales:

Suspensión total de clases en todos los niveles educativos de la Ciudad de México, incluyendo escuelas públicas y privadas. Trabajo a distancia para dependencias gubernamentales, mediante la implementación obligatoria de esquemas remotos para las áreas administrativas de la Administración Pública Federal. Exhorto al sector privado y social para adoptar modalidades de teletrabajo en aquellas actividades consideradas no esenciales, reduciendo así el flujo vehicular y el uso del transporte público.

Con ello, las autoridades buscan disminuir significativamente la presión sobre las principales vialidades de la capital, especialmente en las zonas cercanas al Estadio Azteca —actualmente denominado Estadio Banorte para efectos comerciales—, donde se celebrará el partido inaugural.