Iglesia señala que en México se ha pasado "de las madres a las familias buscadoras"

En México hemos pasado "de las madres buscadoras a familias buscadoras" debido a que cada vez más se unen a las acciones de localización los padres o incluso, hasta los abuelos de los desaparecidos.

La ampliación del concepto es un indicador de que el problema de la desaparición de personas en nuestro país "no se ha atendido al cien por ciento" por varias causas - entre ellas - la falta de sensibilidad en muchas fiscalías cuando los familiares acuden a denunciar la desaparición de su ser querido así como por la ausencia de políticas estatales y municipales que incidan tanto en la prevención de la conducta criminal como en las acciones para localizar a una persona, optimizar los medios de identificación y atención a las familias.

De acuerdo con la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) aún hace falta una mayor sensibilización de parte de todos respecto a cómo atender y reaccionar frente a la grave situación de las desapariciones desde el punto de vista de las autoridades como desde la perspectiva humana.

Religiosos emitieron su valoración sobre el problema de las desapariciones en México en el marco de la 120 asamblea general de la conferencia del episcopado mexicano. Cuartoscuro

"El tema de los desaparecidos no es un tema nuevo para la iglesia, es un tema que hemos sufrido, acompañado, un tema que no lo calculamos por estadísticas sino por la experiencia de acompañar a las madres buscadoras; de acompañar el dolor de muchas familias y por lo tanto, para nosotros es evidente que hay una situación muy difícil que todavía no está siendo atendida al cien por ciento" planteó el secretario general de la CEM, Héctor Mario Pérez Villarreal a propósito del informe del comité de expertos de la ONU donde se alertó que se trata el problema de las desapariciones de una grave crisis que podría traducirse en crímenes de lesa humanidad.

Desde la perspectiva de la iglesia católica, Pérez Villarreal aclaró que la labor de sus integrantes no es la de "politizar" la situación.

No nos parece politizar el tema, nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es mirar a las personas que están sufriendo, atenderlas y acompañarlas en su búsqueda y en su dolor y ya la cuestión política de estadísticas, de cuántas son, si son, si no son, de si están siendo bien registradas, esperemos que sea bien atendida por el respecto a la dignidad de las víctimas y las familias", apuntó el religioso.

Sobre el mismo tema, el obispo auxiliar de la Ciudad de México, Francisco Javier Acero Pérez destacó que no sólo en la capital del país mensualmente se recibe, escucha y atiende a las familias buscadoras, se hace lo mismo en diversas diócesis del país para acompañar a quienes enfrentan el grave dolor de las desapariciones.

"No solo es la arquidiócesis de México, son varias diócesis en donde se recibe mensualmente a las familias buscadoras, ya no es tanto la mamá sino el papa y a veces también los abuelos, es una realidad muy triste; ellas insisten mucho en las políticas estatales y municipales y en la poca sensibilidad que hay en las fiscalías para todo este tipo de denuncias" expresó.

Acero Pérez indicó que la iglesia siempre tendrá un papel de mediadora entre el gobierno y las familias, a favor de la paz y la justicia. Tanto el obispo auxiliar como Pérez Villarreal coincidieron en que la relación con el gobierno federal es buena y siempre hay un puente abierto para dialogar.

Ambos religiosos emitieron su valoración sobre el problema de las desapariciones en México en el marco de la 120 asamblea general de la conferencia del episcopado mexicano.

fdm