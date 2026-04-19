En Chiapas arranca servicio universal de salud con expedientes digitales

En Chiapas se puso en marcha el Servicio Universal de Salud. Lo anterior, fue resultado de un trabajo coordinado de la Secretaría de Salud, con el IMSS Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Gobierno de la entidad.

La meta es que la población reciba atención médica gratuita y continua, independientemente de su afiliación o de su condición laboral.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, explicó que la integración institucional consolida una red de atención universal de urgencias, donde el criterio de ingreso será la necesidad médica del paciente.

“El 97% de la población está a menos de 60 minutos de un hospital. El problema no era únicamente la distancia física, sino la fragmentación y las barreras de acceso derivadas de la condición laboral o de afiliación”, destacó.

El Servicio Universal de Salud en Chiapas incluyó la puesta en marcha del expediente clínico electrónico en los 44 hospitales de IMSS Bienestar que operan en la entidad. Cuartoscuro

Expedientes digitales

El Servicio Universal de Salud en Chiapas incluyó la puesta en marcha del expediente clínico electrónico en los 44 hospitales de IMSS Bienestar que operan en la entidad.

Su operación permitirá dar seguimiento integral a cada paciente, evitar la repetición innecesaria de estudios, reducir procesos administrativos y aumentar el tiempo efectivo de atención médica.

Al respecto, el director general de IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que esta herramienta tecnológica permitirá agilizar la atención médica.

Muchas veces el diagnóstico no acompaña al paciente, lo que obliga a repetir estudios y retrasa la atención. El expediente clínico electrónico garantiza la continuidad en la atención y evita la duplicidad de estudios.

“Aproximadamente el 35% del tiempo de la gestión clínica se destina ahora a la atención directa de las y los pacientes, y no a procesos administrativos”, detalló.

Por su parte, el gobernador de Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar, destacó que la integración del sistema ampliará la cobertura y mejorará la atención tanto para los pacientes, como para las familias.

“Es muy importante que cada proyecto hospitalario contemple un albergue para familiares. Debería ser una regla general: donde haya un hospital, debe haber un albergue. Si las nuevas unidades que se van a construir requieren ese acompañamiento, cuenten con el estado para hacerlo posible”, explicó.

fdm