PVEM rompe alianzas con Morena y PT y va solo por la gubernatura de SLP en 2027

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rompió este lunes su alianza con Morena y el Partido del Trabajo en San Luis Potosí y anunció que irá solo a las elecciones de 2027, en las que buscará la gubernatura y varios ayuntamientos de la entidad.

Durante un evento público, la presidenta nacional del PVEM, Karen Castrejón Trujillo, informó que, “A petición de la gente”, el partido verde competirá en solitario por la gubernatura potosina, rompiendo así la coalición que mantenía con Morena, tal como lo hizo en el proceso electoral anterior.

Castrejón Trujillo explicó que el PVEM cuenta con “mujeres y hombres con energía y pasión” listos para contender sin alianzas políticas. Según la dirigente, esta decisión les ofrece mayores posibilidades de ganar alcaldías y mejora el pronóstico para la carrera por la gubernatura.

La ruptura se produce tras las fricciones generadas por la Ley Antinepotismo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que impide a familiares directos o parejas sentimentales de funcionarios públicos contender por cargos de elección popular.

Ruth González Silva, es la principal candidata a contender por el PVEM en SLP. Foto: Omar Hernández.

Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, la principal aspirante

La principal aspirante del PVEM a la gubernatura es la senadora Ruth González Silva, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo, situación que generaría conflicto bajo la nueva legislación.

Al ir solos, el Verde busca evitar choques con Morena y perfilar con mayor claridad a González Silva rumbo a los comicios de 2027.

Castrejón Trujillo no descartó que el partido replique esta estrategia en otras entidades, pues ya analiza su posicionamiento de cara al próximo proceso electoral.

*mcam