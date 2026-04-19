Ronald Johnson lamenta muerte de dos oficiales en Chihuahua tras desmantelar laboratorios clandestinos

El embajador norteamericano Ronald Johnson lamentó este domingo la muerte de dos oficiales de instrucción de la embajada de Estados Unidos, del director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, Pedro Ramón Oseguera Cervantes y del elemento de esta misma corporación, Manuel Méndez Montes, luego de un accidente automovilístico ocurrido esta madrugada, cuando regresaban de un operativo en el que se desmantelaron dos laboratorios clandestinos de droga en la sierra de Chihuahua.

Lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos, del director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente.

Reconocemos su dedicación y sus incansables esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y con sus seres queridos”, resaltó.

De acuerdo con los primeros informes de la Fiscalía General de Chihuahua, el director de la AEI, acompañado de los miembros de la embajada estadounidense y dos colaboradores venían en la misma unidad que se precipitó a un barranco, tras perder el control el conductor.

En la tragedia resultaron gravemente lesionados dos escoltas del funcionario chihuahuense.

Esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades, y fortalece nuestra determinación de continuar su misión y avanzar en nuestro compromiso compartido con la seguridad y la justicia, para proteger a nuestra gente”, expresó en redes el diplomático.

Pedro Ramón Oseguera Cervantes encabezó junto con elementos de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas e integrantes del Ejército Mexicano el operativo para asegurar dos predios donde se localizaron elementos para producir metanfetaminas. Fue al regreso que circulaban por la zona serrana que el vehículo se salió de la brecha cayendo al barranco.

Lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos, del Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente. Reconocemos su dedicación y sus incansables… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 19, 2026

jcp