¡Tragedia en moto! Mueren dos jóvenes en accidentes vehiculares

Dos accidentes de tránsito ocurridos en diferentes puntos del estado de Hidalgo dejaron como saldo la muerte de dos jóvenes que viajaban en motocicleta, informaron fuentes policiales de esa entidad.

El primer percance se registró en la localidad de Taxhuada, perteneciente al municipio de Mixquiahuala de Juárez. Ahí, un hombre de 27 años, vecino de Progreso de Obregón, colisionó contra la parte trasera de un tráiler mientras circulaba sobre la calle Cuitláhuac. Aunque fue auxiliado y trasladado aún con vida a un centro médico, falleció poco después a causa de las lesiones sufridas.

En otro hecho, registrado en Tezontepec de Aldama, un joven de 24 años resultó gravemente herido tras verse involucrado en un accidente a la altura del paraje conocido como Los Manantiales, en los límites con Tlahuelilpan. Personas que presenciaron lo ocurrido solicitaron apoyo de los servicios de emergencia, quienes trasladaron al lesionado al Hospital Regional Tula-Tepeji, donde más tarde se confirmó su fallecimiento.

Elementos de seguridad y personal ministerial acudieron a ambos sitios para llevar a cabo las diligencias correspondientes. En el caso ocurrido en Tezontepec, las autoridades no descartan la posible intervención de otro vehículo, por lo que ya se realizan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

Motocicleta en el piso tras un accidente vehicular en Hidalgo Foto: Especial

jcp