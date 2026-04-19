Cae sujeto que mató a una menor de edad en Veracruz; se escondía en Hidalgo

Elementos de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo lograron la detención de un hombre identificado por sus iniciales como I. R. L., quien era requerido por autoridades del estado de Veracruz por su presunta participación en el feminicidio de una menor de edad.

La captura se llevó a cabo en la colonia El Potrero 2, ubicada en el municipio de Tizayuca, tras un operativo coordinado derivado de una solicitud formal de colaboración emitida por la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Dicha petición tenía como objetivo localizar y detener al sospechoso, quien se mantenía fuera de la entidad donde ocurrieron los hechos.

De acuerdo con fuentes oficiales, la orden de aprehensión fue cumplimentada sin incidentes, lo que permitió poner al individuo a disposición de las autoridades correspondientes. Posteriormente, fue trasladado y entregado a agentes ministeriales veracruzanos, quienes continúan con las investigaciones relacionadas con el feminicidio de una adolescente ocurrido en el municipio de Misantla.

Las autoridades señalaron que la detención representa un avance en el proceso de justicia, aunque enfatizaron que será el desarrollo del proceso judicial el que determine la responsabilidad legal del imputado.

jcp