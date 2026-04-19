Lotería Nacional presenta sorteo 2881 dedicado al deporte y la paz

La Lotería Nacional presentó el billete conmemorativo del Sorteo Superior 2881, dedicado al Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, con el objetivo de llevar a todo el país un mensaje sobre el papel del deporte en la sociedad.

La directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó que el deporte debe ser accesible para todos y subrayó la importancia de garantizar este derecho en la vida cotidiana. Señaló que se trata de que el deporte deje de ser un privilegio para convertirse en un derecho garantizado, accesible y cercano a la vida de todas y todos, y que cuando una niña o un joven tiene acceso al deporte no solo mejora su salud, sino que encuentra disciplina, construye identidad y fortalece su autoestima.

El sorteo se realizará el 24 de abril y contará con un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series, así como una bolsa total de 51 millones. Se emitieron más de 2 millones de cachitos.

En el evento participaron representantes de la UNAM y Fundación UNAM, quienes coincidieron en que el deporte fortalece la cohesión social.

El billete ya circula en todo el país.