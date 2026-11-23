El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, dio a conocer que está listo el informe circunstanciado que el órgano legislativo que preside enviará este lunes, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto a la demanda que interpuso el Partido Acción Nacional por la dilación en la emisión de la convocatoria para elegir a la suplente permanente de Guadalupe Taddei al frente del INE.

Monreal Ávila insistió en que acatará la ley y que esperará a la resolución del tribunal para emitir la convocatoria.

“Nosotros tenemos que ejercer el nuestro, y obviamente me obliga la ley a enviar un informe circunstanciado, así lo haré”, dijo.

El documento se entregará a los dirigentes del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, al concluir la comparecencia de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, quien, comparece este lunes, a puerta cerrada, ante la Jucopo, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

“Voy a presentarles el informe circunstanciado para enviarse este día (lunes 23 noviembre) al Tribunal Electoral porque es la fecha límite que tengo para (inaudible). Así es de que no hay problema”, recalcó, en una entrevista previa a recibir a la Fiscal Godoy, que podría prolongarse hasta tres horas.

El también coordinador de Morena en San Lázaro agregó que su bancada aún no tiene una postura respecto a si se adelanta la emisión de la convocatoria, como piden Acción Nacional y el PRI.

Sin embargo, insistió en que el PAN “judicializó” la elección de la presidenta del Consejo General del órgano electoral, que opera actualmente con la consejera Blanca Cruz, como presidenta provisional, luego de que Taddei Zavala renunció el 26 de octubre, en medio de señalamientos de presuntos actos de corrupción.

“Depende del Tribunal, vamos a esperar la respuesta del Tribunal para ver cómo resuelve, en qué sentido resuelve y cuáles son los alcances de resolución (inaudible). Está judicializado el tema, porque así lo solicitó el PAN”, dijo.

El viernes pasado, Monreal adelantó que será este miércoles, 25 de noviembre, cuando consulte con su bancada la postura que tomarán respecto a la denuncia interpuesta por Acción Nacional.