La ofensiva de Morena para revisar la historia del IFE y del INE, desde las elecciones de 2006 hasta las recientes administraciones, reavivó el debate sobre el supuesto fraude electoral que llevó a Felipe Calderón a la Presidencia.

El expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, publicó un documento en el que rebate 13 de los principales alegatos que durante dos décadas han sostenido Andrés Manuel López Obrador y el movimiento morenista.

El análisis, fechado el 18 de noviembre, aparece luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum respaldara investigar los comicios de 2006, cuestionara la actuación de Ugalde y planteara revisar la historia de las autoridades electorales, mientras Morena impulsa una comisión legislativa para esclarecer aquella elección.

Ugalde confronta las acusaciones de manipulación del PREP, desaparición de votos, intervención de empresas en los sistemas informáticos, ocultamiento del conteo rápido, alteración de paquetes electorales y negativa a abrir todas las casillas.

Sobre los tres millones de votos supuestamente desaparecidos, sostiene que correspondían a 11 mil 184 actas inconsistentes, con dos millones 581 mil 226 sufragios, que no fueron incorporados al agregado principal del PREP.

Afirma que el PRD conocía el archivo desde la noche de la elección y lo consultó 487 veces en 48 horas.

También rechaza que la empresa Hildebrando, vinculada al cuñado de Calderón, operara el sistema electoral.

Asegura que no fue contratada por el IFE y que una auditoría externa no encontró evidencias de alteración informática ni accesos de empresas externas a la base del PREP.

Respecto al recuento, señala que el Tribunal Electoral ordenó abrir 11 mil 724 casillas de las 21 mil 786 que la coalición de López Obrador impugnó específicamente.

La revisión redujo la diferencia entre ambos candidatos en cuatro mil 857 votos, pero no cambió el resultado.

El documento no exonera toda actuación de 2006: reconoce que Vicente Fox intervino en la contienda con declaraciones que favorecían al PAN y deterioraron la percepción de equidad, aunque el Tribunal no consideró que fueran determinantes para anular la elección.

Ugalde también explica que los errores aritméticos en actas no prueban por sí mismos fraude, que las boletas se destruyeron conforme a la legislación vigente y que las acusaciones deben distinguirse de evidencias de manipulación deliberada.

La revisión vuelve a colocar a 2006 en el centro de la disputa política, ahora mientras Morena busca extender el escrutinio de las autoridades electorales a distintas etapas de su historia.

La Presidencia y Morena han expresado públicamente que buscan esclarecer 2006 y revisar la actuación histórica del IFE-INE.