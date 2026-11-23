Una caja para paquetes electorales costó 531 pesos en el Estado de México, mientras que en Quintana Roo se pagó tres mil 850 pesos por pieza, una diferencia de más de siete veces, de acuerdo con un análisis de Laboratorio Electoral sobre contratos de material electoral de 12 entidades entre 2021 y 2025.

Falta de parámetros

La investigación advierte disparidades de precios, concentración de proveedores y opacidad en las contrataciones de los organismos electorales locales, ante la falta de parámetros nacionales que homologuen los costos de estos insumos.

En 2025, Cajas Graf vendió 20 mil cajas al Estado de México por 531.95 pesos cada una, mientras que en Quintana Roo cobró tres mil 850 pesos por mil 379 piezas. En Sonora, la misma empresa facturó ocho mil 327 cajas a dos mil 375 pesos unitarios.

En la Ciudad de México, Talleres Gráficos de México vendió 16 mil 466 cajas a 775.86 pesos cada una, mientras que en San Luis Potosí, TOL Producciones las colocó a mil 178 pesos por pieza, por siete mil 440 unidades.

Un estudio de Laboratorio Electoral en 12 entidades advirtió sobreprecios y opacidad en la compra de cajas y urnas. Especial

Las diferencias también se encontraron en las compras de 2024.

En Campeche, Corporativo Zeg cobró tres mil 320 pesos por caja, frente a los 990 pesos pagados en Aguascalientes a Formas Finas y Materiales.

En Guanajuato, Talleres Gráficos de México vendió cada caja a 610 pesos y en Nuevo León a mil 138.53 pesos.

El análisis también documentó variaciones en la compra de urnas.

Con menor costo

En 2024, el Estado de México pagó 509.31 pesos por unidad a Cajas Graf, Jalisco 818 pesos al mismo proveedor y Campeche dos mil 880 pesos a Corporativo Zeg. En San Luis Potosí, esa empresa cobró 718 pesos por urna.

Laboratorio Electoral señala que Cajas Graf y Corporativo Zeg concentraron 67 por ciento de los contratos revisados, por 110.1 millones de pesos, equivalentes a más de 122.2 millones actualizados a 2026.

El estudio advierte que no existe un tabulador nacional ni reglas homologadas para fijar precios unitarios, lo que deja margen a diferencias y discrecionalidad en las adquisiciones. Plantea revisar técnicamente los contratos, fortalecer controles y transparentar las compras, en medio de los señalamientos por presuntas irregularidades en proveedores de material electoral.