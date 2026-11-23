La presidenta Claudia Sheinbaum y los secretarios del Gabinete Federal de Seguridad externaron sus condolencias a las familias de los cuatro soldados caídos durante el operativo para detener a Fausto Isidro Meza Flores, el “Chapo” Isidro, el pasado 20 de noviembre, en Guasave, Sinaloa.

En la rueda de prensa matutina, la titular del Ejecutivo y los secretarios de Seguridad, Defensa y Marina externaron su solidaridad con los familiares de los caídos.

“Nuestras condolencias, nuestro cariño, agradecimiento, admiración, a los elementos del Ejército que perdieron la vida, cuatro hombres muy preparados, pero sobre todo con mucha entrega al país. Nuestra condolencia, nuestra admiración, no solo a los familiares sino a todo el Ejército y la Defensa Nacional”, dijo la presidenta desde Palacio Nacional.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, expresó su respeto por los cuatro militares caídos en el cumplimiento de su deber.

“A nombre del Gabinete de Seguridad, quiero comenzar por honrar la memoria de los cuatro militares del Ejército Mexicano que perdieron la vida en el pasado operativo en Guasave, Sinaloa. A sus familias y compañeros de armas, les expresamos nuestro más profundo respeto, gratitud y nuestra solidaridad.

“A los diez militares que resultaron heridos les deseamos una pronta recuperación”, recalcó el secretario de Seguridad.

El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, se mostró conmovido por la pérdida de cuatro elementos durante la refriega en Guasave.

“Quiero agradecer a nombre de todos los integrantes del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Guardia Nacional, sus condolencias, señora presidenta, nuestra comandanta suprema. También esas muestras que ha dado la sociedad, diversas dependencias, maestro Harfuch, comandante, reconocemos y valoramos mucho esas muestras de afecto, sobre todo a nuestro personal que lamentablemente perdió la vida. No solo dependencias nacionales, sino de Estados Unidos”, comentó el titular de la Defensa.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, dijo que los militares fallecidos serán recordados por las Fuerzas Armadas.

“Nuestras condolencias al personal militar que perdió la vida en el cumplimiento de su deber. Sus nombres quedarán escritos con honor en la bitácora nacional. También hacemos votos para que el personal herido tenga una pronta recuperación”, comentó Morales.