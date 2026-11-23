La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió la versión del mandatario estadounidense Donald Trump, quien afirmó que sostuvo una conversación sobre la supuesta influencia de los cárteles del narcotráfico en el Gobierno de México. La mandataria precisó que no fueron abordados durante la reunión bilateral que ambos sostuvieron en Shenzhen, China, en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

Sheinbaum explicó que el encuentro con el presidente estadounidense estuvo enfocado principalmente en asuntos comerciales y descartó que la seguridad o las acusaciones relacionadas con el crimen organizado formaran parte de la conversación.

En esta reunión no se trató ese tema, fue exclusivamente el tema del comercio”, afirmó Sheinbaum al ser cuestionada sobre las declaraciones públicas de Trump, quien ha reiterado que México está gobernado por organizaciones criminales.

La Presidenta reconoció que el mandatario estadounidense sí ha planteado el tema del narcotráfico durante algunas conversaciones telefónicas. Sin embargo, sostuvo que su respuesta ha sido rechazar esas afirmaciones y señalar que la información de Trump no corresponde con la situación del país.

Ha habido llamadas telefónicas donde él ha sugerido esto, a lo cual hemos contestado que no, que no es así, que no es correcta su información y que se está trabajando para la seguridad y la paz en el país”, explicó.

De esta manera, Sheinbaum estableció una diferencia entre los intercambios telefónicos previos con Trump y el encuentro presencial que sostuvieron en territorio chino.

La reunión bilateral en China se concentró en el comercio

Ante la posibilidad de que Trump se hubiera referido a la reunión de Shenzhen al hablar nuevamente sobre los cárteles, la presidenta mexicana consideró que probablemente hizo alusión a alguna de sus conversaciones anteriores.

Insistió en que durante el encuentro realizado en el contexto de la APEC 2026, los dos gobiernos centraron el diálogo en la relación comercial entre México y Estados Unidos.

En particular en esta reunión en China hablamos esencialmente del comercio”, puntualizó.

Al insistirle sobre si las declaraciones de Trump significaban que el presidente estadounidense había mentido respecto a lo ocurrido en la reunión bilateral, Sheinbaum evitó esa interpretación.

La mandataria planteó que posiblemente el republicano estaba haciendo referencia a otro intercambio previo y no al diálogo que sostuvieron en China.