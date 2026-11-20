Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, no descartó la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita emitir la convocatoria para elegir a la presidencia permanente del Instituto Nacional Electoral (INE), antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resuelva la demanda panista contra la dilación del proceso.

“Todo ocurre, todo puede realizarse, en el diálogo todo se puede hacer”, recalcó. Tras tener conocimiento de la demanda, el jueves Monreal Ávila habría advertido que su bancada esperaría la resolución del tribunal, y que la elección de la suplente permanente de Guadalupe Taddei en el INE podría concretarse a finales de enero del próximo año.

Este viernes, luego de que el coordinador del PAN, Elías Lixa, extendió ayer la mano a Monreal y dijo que se podía emitir la convocatoria antes de la resolución, Monreal Ávila condicionó cualquier avance a la decisión de Acción Nacional de desistirse o continuar con el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía que presentó ante la Sala Superior del TEPJF, en el que también fue señalado directamente como responsable de la omisión de la Jucopo.

“Ellos (Acción Nacional) son los que interpusieron la demanda y la decisión es de ellos. Siempre hay que mantener la mesa abierta”, insistió.

También pesa sobre la balanza, dijo, la postura que adopte la mayoría de Morena en San Lázaro, donde un sector considera que debe esperarse el fallo del tribunal, cuya resolución podría tardar entre 25 y 30 días.

Monreal adelantó que será el próximo miércoles 24 de noviembre cuando consulte con su bancada la ruta legislativa que seguirán frente a la demanda panista.

“El próximo miércoles tengo reunión con ellos (Morena). En la plenaria de los miércoles, de la sesión próxima. Entonces, hasta en tanto se expida la resolución y resuelve el tribunal, haremos nosotros los mecanismos, instalaremos los mecanismos que la ley y la Constitución definan en razón de la resolución del Tribunal”, precisó.

El líder de la Jucopo además, tomó la palabra al líder parlamentario del PAN, Elías Lixa, para mantener abierto el diálogo y buscar un acuerdo.

“Por supuesto que aquí está siempre mi mano extendida. Yo tengo respeto por Elías Lixa y por el presidente del PAN, Romero (Jorge Romero). Lo importante para México es que tengamos capacidad de celebrar acuerdos”, sostuvo.

No obstante, insistió en que su disposición a dialogar no significa que esté garantizada la emisión inmediata de la convocatoria.

“Lo que ellos hicieron es su derecho y no hay ningún problema conmigo. Tengo respeto por todos y vamos a intentar mantener el diálogo, una buena relación de tolerancia, respeto y concordia en estos próximos meses que nos quedan en la Legislatura”, afirmó.

Demanda de jubilados, "asunto administrativo"

Respecto al “secuestro” a mano de trabajadores jubilados de la Cámara de Diputados el jueves, y que afectó a cientos de empleados y visitantes, muchos de los cuales optaron por saltar los barrotes de los accesos, o pasar entre ellos, Monreal Ávila aseguró que “se trata de un asunto administrativo” que deberá ser resuelto por el secretario general de San Lázaro, Mauricio Farah.

“Están hablando con ellos. Mauricio Farah es el encargado de todo lo administrativo. No lo sé, Mauricio Farah tiene que decidirlo. Es un asunto administrativo”, afirmó.

Durante unas cinco horas, los trabajadores jubilados bloquearon todos los accesos al Palacio legislativo, luego de reventar una reunión con el secretario general, Mauricio Farah, ante la falta de una respuesta positiva a su demanda de reactivar el Numeral 23, que beneficia a alrededor de 534 jubilados y extrabajadores de la Cámara, con apoyos mensuales cercanos a los 12 mil pesos, además de prestaciones anuales como ayuda para lentes, apoyos por el Día del Padre y de la Madre y aguinaldo.

Se prevé que este viernes, la lideresa de los trabajadores jubilados, Alejandra Almorejo, entregue al presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños, las propuestas de los extrabajadores, tanto por escrito como de manera verbal.