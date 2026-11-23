La inteligencia naval, el trabajo de las fuerzas de operaciones especiales y un despliegue estratégico de 3,200 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) fueron determinantes para desarticular la estructura del Cártel de Guasave, debilitar sus redes financieras, neutralizar a sus principales operadores y afectar las actividades de producción y tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Las acciones de la Armada de México permitieron desmantelar progresivamente los círculos de protección de Fausto Isidro Meza Flores, alias "Chapo Isidro", hasta concretar su captura el pasado 20 de noviembre, después de casi dos años de seguimiento de inteligencia y operaciones focalizadas contra su organización criminal.

De acuerdo con el informe de la Armada de México, la estrategia no se concentró únicamente en detener a los dirigentes del grupo delictivo. También buscó afectar las fuentes de financiamiento, las rutas de distribución de drogas sintéticas y las células armadas encargadas de garantizar la protección de sus principales mandos.

Para desarrollar estas operaciones, la institución mantiene en Sinaloa un despliegue de 3,200 efectivos navales, apoyados por 266 vehículos, 23 motocicletas, 10 buques, 13 embarcaciones, cuatro helicópteros y tres aviones.

A estos recursos se suman dos sistemas aéreos no tripulados y 15 drones, utilizados para fortalecer las tareas de vigilancia, reconocimiento y seguimiento de objetivos en las zonas de mayor incidencia delictiva.

El dispositivo forma parte de la estrategia Refuerzo Sinaloa, que contempla operaciones en espacios marítimos, costeros y terrestres, con presencia de una Región Naval, dos Zonas Navales y dos Sectores Navales.

Golpes a las finanzas y al tráfico de fentanilo

El primer golpe de alto impacto contra el Cártel de Guasave ocurrió el 4 de diciembre de 2024, cuando elementos navales aseguraron 1.3 toneladas de pastillas de fentanilo en Los Mochis, Sinaloa.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, este decomiso representó pérdidas aproximadas de 400 millones de dólares para la organización, además de afectar su capacidad logística para distribuir drogas sintéticas.

La ofensiva continuó el 29 de mayo de 2025 con la detención de Juan Pablo Bastidas Erenas, alias "Payo", identificado como el tercer hombre en la estructura delictiva y uno de los principales enlaces para enviar narcóticos hacia Estados Unidos.

En diciembre de ese año, las operaciones navales también golpearon a una célula dedicada a la producción y comercialización de fentanilo.

El 1 de diciembre, Pedro Inzunza Coronel, alias "Pichón", murió durante un enfrentamiento, mientras que el día 31 fue detenido Pedro Inzunza Noriega, conocido como "Sagitario", señalado como uno de los principales responsables de esa actividad criminal.

Estas acciones, según la Marina, redujeron las capacidades financieras y productivas de la organización, lo que permitió concentrar los siguientes operativos en sus estructuras de protección armada.

Desmantelan los anillos de seguridad del "Chapo Isidro"

El 30 de julio de 2026 fue detenido Rosario Fidel Angulo Salazar, alias "Yukito", identificado como segundo al mando de las Fuerzas Especiales Yuko, agrupación considerada el tercer anillo de seguridad del dirigente del Cártel de Guasave.

Posteriormente, el 26 de octubre, Jesús González Peñuelas, alias "Chuy Peñuelas", señalado como operador regional y financiador de actividades criminales, murió durante un enfrentamiento.

Sin embargo, uno de los golpes decisivos ocurrió el 19 de noviembre, cuando una operación permitió detener a seis integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño, consideradas parte del segundo círculo de protección del "Chapo Isidro".

Entre los capturados se encontraban Jesús Miguel "N", alias "El Chendo", identificado como líder de la célula, e Irvin Eduardo "N", conocido como "El Pagador", señalado como responsable operativo.

Con estas detenciones, la estructura de seguridad del dirigente criminal quedó debilitada, circunstancia que, de acuerdo con la Semar, facilitó la operación de las Fuerzas Armadas que culminó con su captura el 20 de noviembre.

Un día después, personal naval detuvo a Roberto Carlos Leal Quintero, alias "Bentrix", identificado como uno de los principales productores de fentanilo del Cártel de Guasave y con capacidad para distribuir la droga en cinco entidades estadounidenses.

Más de 13 mil millones de pesos en afectaciones económicas

Como parte de los resultados de la estrategia Refuerzo Sinaloa, la Secretaría de Marina reportó la detención de 234 generadores de violencia, así como el aseguramiento de 1,310 kilogramos de fentanilo, más de 34 toneladas de metanfetamina y aproximadamente 1.5 toneladas de marihuana.

También fueron aseguradas 357 armas y 2,314 artefactos explosivos improvisados, mientras que 38 laboratorios clandestinos fueron neutralizados y 15 plantíos ilícitos erradicados.

La institución estimó que estas acciones generaron afectaciones económicas superiores a los 13 mil 99 millones de pesos a las organizaciones criminales.

El despliegue naval también contempla operaciones de vigilancia y protección de infraestructura estratégica, instalaciones portuarias y corredores comerciales, particularmente en las zonas de Mazatlán, Topolobampo y otros puntos del litoral del Pacífico.

Los resultados contra el Cártel de Guasave muestran el papel que desempeñaron la inteligencia naval y las operaciones especiales en el debilitamiento de sus estructuras de mando, financiamiento y protección.

La combinación de información de inteligencia, operaciones tácticas y presencia territorial permitió ejecutar golpes sucesivos contra la organización, desde sus operadores financieros y productores de fentanilo hasta las células armadas que protegían a su principal dirigente.