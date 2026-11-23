Las fuerzas armadas de México están capacitadas para combatir a los grupos de la delincuencia organizada como se demostró con el operativo para detener a Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, líder del cártel de Guasave, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El Chapo Isidro tenía órdenes de aprehensión pendientes en México y una solicitud de extradición de Estados Unidos, acusado por diversos delitos relacionados al tráfico de drogas.

La mandataria destacó que en la detención del Chapo Isidro se tuvo el apoyo de Estados Unidos, pero con respeto a las leyes y a la soberanía de México.

“Se hablaba de que no había capacidades del Estado mexicano para hacer detenciones relevantes, y hay todas las capacidades. ¿En qué nos coordinamos con Estados Unidos? En el área de seguridad, en inteligencia. Ese fue el acuerdo que tuvimos desde el principio.

“Ellos no operan en México, ellos no realizan las actividades ni de planeación. Las actividades de planeación, ejecución, operación la realizan las fuerzas armadas, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y tenemos apoyo en inteligencia y en algunos casos se piden equipos como este caso de plataformas que ayudan a tener información de determinados objetivos”, expuso Sheinbaum Pardo en la rueda de prensa matutina.

La titular del Ejecutivo reiteró que el gobierno de los Estados Unidos ha insistido en diversos momentos en intervenir militarmente en México para combatir a grupos de la delincuencia organizada, sin embargo, la postura de México ha sido firme en mantener la soberanía del país.

“Ellos tenían la intención de operar con sus fuerzas armadas en México, a lo cual dijimos que no. tenían la intención de tener mucho más injerencia, incluso en la planeación de las operaciones, y dijimos que no”, recalcó la presidenta.

Destacó que el gobierno mexicano se coordina con el Comando Norte del Ejército de los Estados Unidos para brindar el apoyo a México en labores de inteligencia, siempre a petición del propio gobierno de México.