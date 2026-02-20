Revelan quién está tras triple homicidio en el Istmo de Oaxaca

Tres personas fueron asesinadas por disparos de arma de fuego cuando se encontraban reunidos a las puertas de su domicilio, en la cuarta sección del municipio de Asunción Ixtaltepec, en el Istmo de Tehuantepec; tras el ataque directo, los responsables dejaron una cartulina con señalamientos directos a una de las víctimas.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) las investigaciones iniciales revelan se habría tratado de una agresión directa, cometida por una célula delictiva local.

Moto sicarios atacaron

Acordonamiento en Oaxaca Patricia Briseño

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 horas del jueves, luego que sujetos armados a bordo de motocicletas arribaran al lugar y dispararon a sus objetivos en repetidas ocasiones hasta privarlos de la vida.

Los lesionados fueron auxiliados por sus familiares, sin embargo, estos ya no contaban con signos vitales por lo que fue requerida la intervención de las autoridades correspondientes.

Identificaron a las víctimas

Los cuerpos fueron identificados con los nombres de Luis Ángel, mototaxista; Armando líder camionero y Lemuel, profesor de secundaria.

Los trabajos interdisciplinarios realizados por el Ministerio Público, a través de la Vice fiscalía regional del Istmo, permitieron establecer las primeras pistas sobre los probables responsables derivado de los indicios localizados en el lugar.

La Fiscalía de Oaxaca reiteró su compromiso de intensificar las labores ministeriales para dar con el paradero de los generadores de violencia en regiones prioritarias como el Istmo de Tehuantepec.

*bb