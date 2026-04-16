Ricardo Monreal: “Yo no veo crisis en la coalición, pero Citlalli fue secretaria de alianzas”

Al rechazar que exista una crisis en la coalición oficialista, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, confió en que con la llegada de Citlali Hernández al partido se avanzará en el fortalecimiento de las alianzas electorales con PVEM y PT para 2027.

Ella tiene experiencia. Yo no veo crisis en la coalición, no veo crisis tampoco en la alianza, ni crisis en los propósitos que nos hemos planteado de caminar juntos al 2027. Pero Citlalli fue en la campaña (de 2024) la secretaria de alianzas”, comentó en entrevista.

Consideró sin embargo que sería mejor que antes de anunciar postulaciones por separado, los tres partidos se pongan de acuerdo.

No es que se les haya minimizado ni tampoco disminuido en su fuerza electoral en su región. Creo que ha faltado simplemente ponernos de acuerdo en el método”, admitió.

A mí me gustaría, en lo personal, que primero se sentaran los partidos, que establecieran mecanismos para el procedimiento de selección de candidatos y no anticipar, porque luego se dificultan más los acuerdos”, pidió.

Dijo el diputado Monreal que PVEM y PT tienen derecho de solicitar que sus perfiles sean incluidos en las encuestas, es decir, en el método que define a los candidatos.

En ese sentido creo que les asiste la razón, pero es importante que ya ahora que Citlalli se separó del gobierno puedan iniciar con buscar los mecanismos y procedimientos de selección de candidatos en el país”, planteó.

Afirmó que, si bien Morena está en una posición muy consolidada, “tenemos que estar conscientes de que, si vamos en alianza, tenemos que escuchar a los aliados y participar con algunos de sus candidatos que tengan relevancia y que tengan avance en las encuestas”.

Recibirá Jucopo las 3 quintetas el lunes

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila (Morena), informó que el Comité Técnico de Evaluación tiene hasta el próximo lunes para entregarles las tres quintetas de aspirantes a ocupar las tres vacantes del INE.

Al concluir este jueves la fase de las entrevistas a los 100 candidatos que consideraron más idóneos para los cargos (50 mujeres y 50 hombres), los evaluadores deberán elegir 15 perfiles considerando la paridad de género, así como la inclusión de quienes representan las acciones afirmativas.

El Comité estará obligado, a partir de la noche de este jueves, a difundir el material del total de las comparecencias, a fin de garantizar la transparencia que la Constitución exige para la selección de candidatos al relevo del INE, y dar cumplimiento a las bases de la convocatoria del actual proceso.

Según adelantó el domingo anterior a Excélsior el coordinador de la bancada del PVEM, Carlos Puente, se prevé que dos quintetas de finalistas serían integradas por mujeres y una por hombres.

Una vez que el CTE entrega en sobre cerrado los 15 nombres de los finalistas para la recta final, entrará en acción la JUCOPO que conforman los líderes de los seis grupos parlamentarios representados en San Lázaro.

A partir de ese momento, las decisiones son de carácter político, toda vez que el diseño institucional y constitucional de los relevos deja en manos de los coordinadores de la Cámara la construcción del consenso en torno a los tres perfiles que tendrían en el pleno una votación de mayoría calificada, es decir, de las dos terceras partes de los presentes.

Sin embargo, el presidente de la JUCOPO y líder de la mayoría no se pronunció a favor de esa ruta, declarando este jueves que se limitarían a dar a conocer los nombres en el órgano oficial de la Cámara.

La Junta de Coordinación Política lo único que hace es recibirlas y enviarlas al Pleno. Eso es todo lo que hace. Sí, el lunes, sí se tiene que publicar. Se va a dar efecto de transparencia a todo. Ese día se tiene que dar a conocer. Cuando nos llegue a nosotros se subirá a la Gaceta y nosotros lo único que vamos a hacer es turnarla al Pleno para que se vote”, afirmó el diputado Monreal.

Si se vota, pero no se logran las dos terceras partes, o la mayoría calificada, por cada una de las quintetas, entonces se procede a la insaculación. Es un ejercicio posterior, pero vamos a agotarlos, pero estaremos esperando el lunes la quinteta y el martes estaremos sometiéndolo al Pleno”, previó el jefe de la bancada oficialista.

En 2023, por consejo del presidente López Obrador, ese procedimiento se obvio al someter los cinco nombres de cada una de las cuatro quintetas de entonces a la tómbola, es decir, a la insaculación.

El coordinador de la diputación del PRI, Rubén Moreira, denunció que las fases que según la ley deberían ser de selección técnicas de los mejores perfiles fue contaminada por intereses partidistas ante las sospechas de la filtración del examen a candidatos afines al oficialismo y la exclusión de destacados perfiles como la exmagistrada presidenta del Tribunal Electoral, María del Carmen Alanís, quien no fue considerada para las entrevistas.

La fecha límite para la designación de los futuros tres consejeros es el miércoles 22 de abril.

jcp