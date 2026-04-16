Piden animalistas campañas de prevención sobre gusano barrenador

XALAPA.– El avance del gusano barrenador ha puesto en alerta a activistas y organizaciones animalistas, quienes advierten que no existe un registro de fauna doméstica y silvestre afectada por este parásito y que la problemática está siendo subestimada ante la ausencia de mecanismos oficiales de monitoreo.

Ante este escenario, piden fortalecer las campañas de prevención dirigidas a la ciudadanía, implementar mecanismos efectivos de vigilancia epidemiológica y establecer estrategias conjuntas entre autoridades, especialistas y sociedad civil para la detección temprana y la atención oportuna. Advirtieron que, sin estas acciones, el riesgo sanitario persistirá y el subregistro continuará ocultando la verdadera dimensión del problema en el estado.

En un escrito hecho público este jueves, las organizaciones articuladas en la Coalición de Asociaciones por la Defensa Animal de Veracruz (CADAV) hicieron un llamado urgente para reforzar las acciones de prevención, vigilancia y atención del gusano barrenador, el cual incluso ya ha provocado muertes en humanos.

Las agrupaciones recordaron que los animales en situación de calle —particularmente perros y gatos— y la fauna silvestre son los más expuestos, pues no existen protocolos municipales que permitan identificar casos, canalizarlos o brindar atención inmediata. “La falta de datos no significa ausencia del problema; significa que no se está viendo”, señalaron.

Expusieron que han consultado especialistas que les han indicado que la enfermedad es prevenible y tratable si se detecta a tiempo, pero la respuesta institucional ha sido desigual entre municipios. Mientras algunos ayuntamientos han iniciado campañas informativas básicas, otros no cuentan con personal capacitado ni con rutas de atención para reportes ciudadanos.

Desde la sociedad civil, aseguran, han capacitado a voluntarios con apoyo de SENASICA y colegios de médicos veterinarios, además de impulsar campañas informativas en redes sociales, sin embargo, insistieron en que estos esfuerzos no sustituyen la responsabilidad de las autoridades. “La sociedad civil está haciendo su parte, pero sin coordinación y sin vigilancia epidemiológica, el riesgo seguirá creciendo”, advirtieron.

Los activistas subrayaron que la Constitución de Veracruz reconoce a los animales como seres sintientes sujetos de especial protección, lo que obliga a los gobiernos locales a garantizar condiciones mínimas de bienestar y a prevenir sufrimiento evitable. Para las organizaciones, este mandato constitucional debe traducirse en acciones concretas y no en declaraciones aisladas.

Hasta ahora, ninguna autoridad estatal ha presentado un diagnóstico actualizado sobre la presencia del gusano barrenador en fauna doméstica o silvestre, ni ha detallado un plan de intervención específico para municipios con mayor incidencia. Activistas consideran que esta omisión mantiene a la población en desventaja frente a un problema que, además de afectar a los animales, representa un riesgo sanitario para las comunidades.