Policías evitan linchamiento; pobladores ya habían colgado de cabeza a presuntos delincuentes

Dos presuntos delincuentes fueron rescatados por policías del municipio de Actopan, Hidalgo, luego de que fueron golpeados, semi desnudados y colgados de cabeza por pobladores en la zona comercial del Obelisco.

De acuerdo con testimonios de locatarios, los individuos habrían sido identificados como posibles implicados en diversos hurtos en el área, por lo que decidieron interceptarlos cuando transitaban por el lugar.

La situación escaló rápidamente y algunos de los presentes comenzaron a agredirlos físicamente.

En medio del enojo colectivo, los sujetos fueron sometidos, atados y colocados en la estructura metálica del monumento, donde permanecieron suspendidos por varios minutos, mientras decenas de personas se congregaban en el sitio.

Tras el reporte de lo ocurrido, elementos de seguridad pública acudieron al lugar y establecieron diálogo con los inconformes.

Luego de varios minutos de negociación, los comerciantes accedieron a entregar a los retenidos, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento legal del caso.

La intervención de los policías permitió restablecer el orden en la zona.

Hasta el momento no se ha dado a conocer información oficial sobre el estado de salud de los hombres.

Autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar actos de justicia por propia mano y a denunciar cualquier delito a través de los canales institucionales.

Los presuntos delincuentes fueron golpeados, semi desnudados y colgados de cabeza por pobladores Foto: Especial

JCS