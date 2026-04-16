Rusia acusa "retención ilegal" de niña en México; temen sea víctima de trata

El jefe del Departamento Consular de la Embajada de Rusia en México, Iakov Fédorov, afirmó que su país busca una solución a la desaparición de una niña rusa dentro de la República Mexicana.

Lo anterior, luego que la cancillería de ese país convocara al embajador mexicano en Moscú sobre este caso.

Seguimos trabajando para la solución de esta situación a favor de los intereses legales de la ciudadana rusa menor de edad. La defensa de los derechos e intereses de nuestros connacionales es tarea principal del servicio consular de Rusia”, dijo el cónsul a una agencia internacional.

El caso de la niña se dio a conocer en el año 2025, cuando la menor fue reportada como desaparecida en el Estado de México.

Tras la revelación de información, la prensa local informó que la menor vivía en un albergue del DIF desde noviembre de 2023, debido a denuncias de presunta violencia familiar. Pero para septiembre de 2024, fue reportada como desaparecida tras huir del albergue.

María Zajárova, portavoz de la diplomacia rusa, relató que su país convocó al embajador de México en Moscú, Eduardo Villegas, para expresar su preocupación en torno a la menor retenida.

Se le reiteró la firme preocupación por la inacción de las autoridades mexicanas en la resolución de la situación de una ciudadana rusa menor de edad. Recordamos que está siendo retenida ilegalmente por órganos de tutela del Estado mexicano”.

Moscú exigió a las autoridades mexicanas garantizar de inmediato el acceso consular a la menor y crear las condiciones necesarias para regresar a su país.

La madre adoptiva de la niña, también de nacionalidad rusa, acusa al DIF de haberla retenido sin notificación y teme que esté vinculada a la trata de personas. La menor fue localizada en la ciudad de Tijuana en octubre de 2024 y puesta bajo tutela estatal.