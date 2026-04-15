"El rescate de Cuernavaca es una tarea compartida": Paula Trade propone una ruta de transparencia y espacios públicos dignos

La recuperación de la identidad y el orgullo de vivir en la capital morelense se construye desde la comunidad. Para Paula Trade Hidalgo, síndica municipal de Cuernavaca, apuesta por el ordenamiento de una ciudad funcional mediante una estrategia que combina el rescate de la imagen urbana con el fortalecimiento del tejido social comunitario.

Enchulemos Cuerna y la rehabilitación del entorno

En entrevista con medios locales, destacó que el programa insignia de esta visión, Enchulemos Cuerna, ha pasado de ser una iniciativa para convertirse en un motor de cambio tangible para miles de familias. La interacción y cercanía entre la ciudadanía y la sindicatura municipal han impactado positivamente a más de 3,000 personas mediante gestiones y apoyos directos.

Este esfuerzo por mantener una ciudad conservada, limpia y funcional se refleja en la ejecución de 56 acciones comunitarias en diversas colonias, que incluyen 12 jornadas intensas de limpieza y la rehabilitación de ocho espacios públicos antes abandonados. Para la Síndica de Cuernavaca, estas acciones constituyen la respuesta directa a las necesidades de servicios públicos que enfrenta la ciudadanía.

"Estamos enfocados en poder atender las solicitudes de la ciudadanía; hoy en día, los servicios públicos son el área que lo padece. No hay que dejar de prestar atención a la importancia de la poda de árboles, la limpieza de espacios públicos y la recuperación de áreas verdes, para que tengamos una ciudad bonita.”

Empoderamiento social y corresponsabilidad

La transformación de Cuernavaca no se limita a la inversión en infraestructura; también involucra la participación ciudadana. La Sindicatura ha impulsado el desarrollo de 188 talleres de autoempleo, beneficiando a más de 1,100 personas que hoy cuentan con nuevas herramientas para fortalecer su economía familiar.

Esta estrategia de corresponsabilidad social busca que el ciudadano se apropie de su entorno y participe en el cuidado ambiental y en el fortalecimiento del tejido social. Como parte de este orden integral, la síndica reveló que también se considera abordar el manejo del comercio ambulante desde una perspectiva de conciliación, con el fin de que el aprovechamiento de los espacios públicos sea ordenado y legal.

"Es importante atender el tema del ambulantaje y tener toda la documentación en regla. Buscamos negociar y conciliar para recuperar el espacio público invadido, aprovechando canales institucionales que ya han atendido 425 casos sin vulnerar derechos.”

Paula Trade Hidalgo concluyó enfatizando que el rescate del patrimonio municipal es el cimiento para una ciudad que avanza hacia un futuro sostenible.