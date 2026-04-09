Se registra incendio en refinería Dos Bocas; activan protocolos de emergencia

Un incendio se registró la tarde de este jueves en la planta coquizadora, contigua a la planta combinada en le Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco.

Por lo que se activaron los protocolos de emergencia en la Refinería, desalojando a todos los trabajadores del área de procesamiento.

Reproducir Esta tarde se registra un incendio en la planta coquizadora, contigua a la planta combinada en le Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco

Hasta el momento, se desconoce si existen personas lesionada derivado del siniestro.

Petróleos Mexicanos dio conocer, en su cuenta de X, que el siniestro se dio “la bodega de Coque en la refinería Olmeca de Dos Bocas. Todos los cuerpos de emergencia de la zona atendiendo”.

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¿Qué era el humo que salía de refinería de Dos Bocas?

Hace dos días, y luego de que en redes sociales se difundieran imágenes donde se observaba una emisión a ras de suelo dentro de las instalaciones de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que se trata de la liberación de vapor de agua durante las operaciones de la planta coquizadora, sin que esto represente riesgo alguno.

Durante la mañana de martes, alrededor de las 10:00 horas, comenzaron a circular videos y fotografías que mostraban una emisión a ras de suelo dentro del complejo refinador, lo que generó incertidumbre llevó a que usuarios en redes sociales especularan sobre una posible fuga o incidente operativo.

La situación despertó preocupación adicional en la población debido a que hace menos de un mes se registró un incendio en las mismas instalaciones, hecho que dejó cinco personas fallecidas. En este contexto, la activación de las alarmas internas por el desfogue de vapor incrementó la percepción de riesgo entre los habitantes de la zona.

Pemex insistió en que la emisión observada forma parte de los procedimientos normales de la planta coquizadora y que no existe afectación a las operaciones ni peligro para las comunidades cercanas.

🚨#Ahora | Se reporta fuga de gas en la Refinería Olmeca



Se activan alertas en la refinería de Dos Bocas en Tabasco ante el reporte de una fuga de gas en las instalaciones.



Hasta el momento las autoridades no han emitido información oficial.



📹🗞️@giltabasco pic.twitter.com/JGYkNX2AJQ — Azucena Uresti (@azucenau) April 7, 2026

jcp