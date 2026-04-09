Lobo mexicano en Durango: Cómo será la gran liberación este viernes

Llegó el gran día ¡Auuu!, las dos manadas de Lobo Mexicano (Canis lupus baileyi), que recién llegaron a Durango procedentes de Estados Unidos volverán a aullar libremente a partir de este viernes en la Sierra Madre Occidental, en un importante proyecto de reintroducción encabezado por el doctor Jorge Servín, reconocido experto de la UAM Xochimilco.

Los ejemplares que serán liberados tras 50 años de ausencia en el estado, forman parte de una familia que incluye al padre, la madre y dos crías machos de ocho meses de edad y otra manada de cuatro individuos, que arribaron a sitios de preliberación a mediados y finales de marzo en la comunidad forestal de El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar, en el municipio de Santa Catarina de Tepehuanes, Durango.

El evento protocolario se realizará la mañana de este viernes 10 de abril y los lobos mexicanos tendrán un seguimiento puntual a través de collares de radiotelemetría y monitoreo con cámaras trampa, a fin de evaluar su adaptación, desplazamiento y uso del hábitat.

Además se realizará un trabajo cercano con las comunidades rurales para promover la coexistencia entre las actividades productivas y la conservación de la vida silvestre.

La reintroducción del Lobo Mexicano representa un avance significativo en los esfuerzos binacionales entre México y Estados Unidos para la recuperación de esta especie declarada extinta del medio natural en 1976 y que gracias a los trabajos de conservación se logró avanzar al estatus de ”En Peligro de Extinción”, en 2019.

Actualmente, se estima que hay un total de entre 35 y 40 ejemplares de Lobo Mexicano en vida silvestre, producto de 15 liberaciones en la sierra de Chihuahua, que ya han tenido familia.