Inaugura Ariadna Montiel Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas de San Quintín

Reina Martínez Martínez, originaria de la sierra sur de Oaxaca, del pueblo de San Pedro Leapi, en el municipio de San Carlos Yautepec, llegó aquí como todos los jornaleros agrícolas, buscando mejores condiciones de vida para su familia.

Hace 23 años, Reina arribó a una de las regiones más productivas del país, acompañada de su esposo y dos hijas, para emplearse en la cosecha de berries de exportación, fresas y frambuesas, donde le pagan 28 pesos la caja.

Cansada de migrar cada temporada, Reina ahorró para comprarse un pequeño terreno en San Quintín, donde construyó una vivienda, para establecerse definitivamente.

Hoy, al igual que ella, sus dos hijas trabajan en el campo, pero espera que sus dos nietos puedan estudiar y dedicarse a otra actividad menos demandante.

Que ellos tengan una vida mejor, que ya no trabajen, porque la verdad, trabajar en el campo es algo cansado, cuando se cansa el cuerpo, parece que pasó un tractor encima de uno, en serio”, señaló.

Reina comentó que afortunadamente cuenta con un trabajo estable y seguridad social, lo único que requiere son servicios básicos como el suministro de agua potable en su vivienda.

Abandono y desigualdad

Ahora con el Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín, que la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó el pasado 31 de enero, el Gobierno de México busca saldar la deuda histórica que existe con este sector vulnerable de la población, conformado principalmente por indígenas triquis, mixtecos y zapotecos.

San Quintín, desgraciadamente, se volvió un hito del abandono y la desigualdad que hoy estamos tratando de revertir y lo hemos venido haciendo desde el gobierno del presidente López Obrador”, destacó Ariadna Montiel , titular de la Secretaría de Bienestar.

La encargada de la política social del país regresó a este recién creado municipio de Baja California, en la zona centro-sur del estado, con el fin de inaugurar el Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas de San Quintín.

Van a iniciar las acciones el lunes, estarán todos los equipos de salud; el registro de los programas de Bienestar; las estrategias de atención de la Secretaría de las Mujeres; también va a estar la Secretaría de Desarrollo Urbano, con una estrategia de apoyo a mejoramiento de vivienda y la regularización territorial, que es muy importante”, explicó.

Ariadna Montiel en la inauguración del Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas de San Quintín Fotos: Ernesto Méndez

Un punto importante a destacar es que se va a implementar un Certificado de Agroexportación, con el fin de que las empresas que quieran vender sus productos al exterior garanticen salario digno y seguridad social, para que sus trabajadores se puedan atender en las clínicas del IMSS, recibir pensión por incapacidad o tener acceso a una jubilación.

Ariadna Montiel detalló que el diseño de la estrategia tomó como base una consulta realizada casa por casa a 30 mil familias de San Quintín, cerca de 80 mil personas, para hacer el diagnóstico, y saber qué se requiere en materia de salud, educación, vivienda, desarrollo social, justicia laboral, atención a las infancias, violencia contra las mujeres y apoyos al campo.

¿Qué estamos haciendo?, por ejemplo, ya se entregaron cinco mil apoyos de 40 mil pesos para el mejoramiento de vivienda, pero la presidenta autorizó 36 mil más, justo por la necesidad que se tiene”, manifestó.

Ariadna Montiel en la inauguración del Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas de San Quintín Fotos: Ernesto Méndez

La titular de la Secretaría de Bienestar hizo un llamado a los jornaleros para que se acerquen y reciban ayudan, porque el Plan de Justicia es para todos y se van a cubrir todas las necesidades.

En el corte de listón del Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, estuvieron presentes Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California; Leticia Ramírez, coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social del Gobierno de México y Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres.

Además de Julio Berdegué, titular de la Secretaría de Agricultura; Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo y Zoé Robledo, director general del IMSS.

Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas de San Quintín Foto: Especial

jcp