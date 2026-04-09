Espera Mazatlán más de 800 mdp en derrama económica con Semana Internacional de la Moto 2026

El estado de Sinaloa prevé la visita de más de 15,000 motociclistas a Mazatlan durante la Semana Internacional de la Moto del 9 al 11 de abril, evento que este 2026 llega a su edición número aniversario número 30 y que proyecta una derrama económica superior a los 800 millones de pesos.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, aseguró que este evento posiciona a la ciudad costera como un destino competitivo para el turismo de convenciones y eventos masivos, con la llegada anual de visitantes nacionales y extranjeros.

Este jueves arrancan con conciertos de Santa Grifa, Los Estrambóticos y Murrieta Sur en el Centro de Convenciones, así como las rodadas a pueblos cercanos como El Quelite o La Noria. También hay programadas exhibiciones acrobáticas, concursos de personalización y zonas gastronómicas.

Para el viernes está programado un tributo al Rock en Español con Clavería (La Ley), Kenny (La de Los Eléctricos) Guevara (Elefante), Kazz (Amantes de Lola), Cala (Rostros Ocultos), Animalf (Cuca), Chirino (La Ley) y Stone (Víctimas del Doctor Cerebro), además de Merenglas y Grupo Clase A, para cerrar con la actuación de Pancho Barraza.

Y para el sábado 11 tocará el turno de Rock And Roses, Black Beats, Los Madakakers y la actuación estelar de Mago de Oz.

Ese día también se llevará a cabo el desfile por el Malecón, que es el momento más emblemático, donde miles de locales y turistas se reúnen para observar las máquinas y el espectáculo que ofrecen los motociclistas.