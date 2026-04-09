Aguascalientes se posiciona en el top 10 nacional en dominio de inglés: IMCO

Aguascalientes se colocó entre las 10 entidades del país con mejor nivel de dominio del idioma inglés, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, con base en el índice English Proficiency Index 2024.

El organismo destacó que este avance responde a una estrategia educativa enfocada en fortalecer las habilidades lingüísticas desde la educación básica, con el objetivo de formar capital humano competitivo a nivel global.

Uno de los principales ejes ha sido el programa “El Gigante Bilingüe”, impulsado por el gobierno estatal encabezado por la gobernadora Tere Jiménez, mediante el cual se ha ampliado significativamente la cobertura de enseñanza del inglés.

Al inicio de la actual administración, solo el 30 por ciento de las primarias públicas contaba con este programa; actualmente, alcanza el 96 por ciento en primaria y el 100 por ciento en secundaria. Esto representa más de 132 mil estudiantes beneficiados en nivel básico.

Además del inglés, la entidad ha diversificado la enseñanza de idiomas. Actualmente, más de 3 mil 600 estudiantes cursan francés y 570 estudian japonés, ampliando sus oportunidades académicas y profesionales.

Se han creado 10 Centros de Idiomas que ofrecen formación gratuita en siete lenguas: inglés, alemán, francés, italiano, chino mandarín, coreano y japonés, con más de 2 mil espacios disponibles.

El IMCO subrayó que el dominio del inglés es una herramienta clave para atraer inversión extranjera y elevar la competitividad, por lo que este avance posiciona a Aguascalientes como un referente nacional en educación bilingüe y multilingüe.