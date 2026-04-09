Mar de fondo en Oaxaca deja una mujer muerta y una más desaparecida

Elementos de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, mantiene la búsqueda de una joven de 17 años de edad desaparecida desde el pasado 4 de abril en la playa de San Mateo del Mar, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

El operativo de búsqueda de la persona en el mar es parte de la “Operación Salvavidas Semana Santa 2026”, a cargo del personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, (Ensar) de la Décima Región Naval, con sede en el puerto de Salina Cruz.

El mando naval informó a la prensa que desde el 5 de abril a la fecha realiza recorridos marítimos lineales en la costa, en búsqueda con una embarcación tipo Defender, nadadores de rescate e infantes de Marina, acompañados por autoridades locales, familiares de la chica y voluntario, sin embargo, “hasta el momento con resultado negativos”.

La joven de 17 años se extravió en el mar en su intento por auxiliar a una mujer y a un menor arrastrados por el alto oleaje en la zona de playa, a causa del evento de mar de fondo. La mujer de 41 años falleció y el menor sobrevivió.

Finalmente, la Semar reiteró que sigue la búsqueda en la línea de costa de San Mateo del Mar, únicamente, suspende actividades por la noche debido a las condiciones meteorológicas adversas, que impiden continuar con su ubicación.

“Operación Salvavidas Semana Santa 2026” Foto: Especial

​¿Qué es el mar de fondo?

El mar de fondo es, en palabras sencillas, un oleaje largo y continuo, que, según explica el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) es generado por tormentas en el mar.

Estas olas se desplazan a lo largo del océano Pacífico, y pueden presentarse durante todo el año, sobre todo de mayo a noviembre.

Ahora bien, es importante diferenciar este fenómeno de un tsunami, el cual es ocasionado principalmente por sismos y cuyos efectos llegan a ser devastadores si tocan tierra firme.

JCS