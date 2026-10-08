Protegerán elecciones del crimen organizado; Harfuch comparece ante diputados

La seguridad en las elecciones de 2027 está garantizada por las Fuerzas Armadas y el Gabinete de Seguridad, afirmó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, tras comparecer ante la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados.

El gobierno federal, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia y las fuerzas federales y estatales, trabaja en la identificación de focos rojos para evitar la intervención del crimen en el proceso electoral, dijo el funcionario.

Estamos trabajando para determinar los focos rojos; vamos a dar a conocer más adelante también las acciones que se van a llevar a cabo… primero, analizar los focos rojos que han sucedido en el pasado y poder prevenirlos en el futuro”, dijo.

Explicó que las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y la Guardia Nacional, además de las policías y fiscalías estatales, trabajarán en conjunto con la Secretaría de Seguridad.

Se están llevando a cabo reuniones con representantes de las fuerzas de seguridad y de órganos electorales, por instrucciones de la Presidenta”, detalló.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, se reunió a puerta cerrada con los integrantes de la Jucopo en la Cámara de Diputados para analizar el blindaje electoral de 2027. Foto: Especial.

Respecto a presuntas capacitaciones en Ucrania, García Harfuch descartó que exmilitares o criminales mexicanos participen en dicho adiestramiento en materia de drones o armamento.

Lo que sí se ha detectado, puntualizó García Harfuch, es el ingreso a México de colombianos con antecedentes en Ucrania, tema en el que se colabora estrechamente con autoridades de Colombia.

En su visita a la Cámara de Diputados para su comparecencia, el titular de la SSPC causó revuelo y fue recibido en medio de gritos y solicitudes de fotografías por parte de empleados de San Lázaro.

Luego de que lo perfilaran como un posible aspirante presidencial, García Harfuch, descartó distraerse con las elecciones presidenciales de 2030 y aseguró que su prioridad es cumplir con la encomienda de pacificar al país,

“La tarea y la oportunidad que me dio la presidenta Claudia Sheinbaum de servir como secretario de Seguridad no permiten una agenda paralela”, recalcó.

Harfuch garantiza seguridad rumbo a elecciones de 2027

La seguridad en el país está garantizada por las Fuerzas Armadas y el Gabinete de Seguridad, aseveró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al adelantar que el gobierno federal trabaja en la identificación de focos rojos para prevenir la intervención del crimen organizado en las elecciones de 2027.

Dijo que, para blindar el próximo proceso, se trabaja en identificar los focos rojos y preparar acciones coordinadas con el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia y las fuerzas federales y estatales.

Estamos trabajando para determinar los focos rojos; vamos a dar a conocer más adelante también las acciones que se van a llevar a cabo”, dijo tras comparecer ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

García Harfuch reconoció que en la reunión con la Jucopo hubo preocupación generalizada por la eventual infiltración del crimen en las próximas elecciones. Para evitar este escenario, insistió, “se están llevando a cabo reuniones, con representantes de las fuerzas de seguridad y de órganos electorales, por instrucciones de la Presidenta”.

Precisó que estas mesas buscan “primero, analizar los focos rojos que han sucedido en el pasado y poder prevenirlos en el futuro”. Explicó que la estrategia no recaerá únicamente en la Secretaría de Seguridad, pues participarán la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Van a jugar un papel fundamental en estas elecciones, pero también de manera muy coordinada con las policías estatales y las fiscalías estatales, acotó.

El caso Ucrania

Sobre las versiones de que exmilitares mexicanos o integrantes de grupos criminales estarían recibiendo capacitación en Ucrania para combatir junto a las fuerzas de ese país, el secretario sostuvo que no tienen identificado a ningún exmilitar o narco involucrado en ese tipo de entrenamiento.

No tenemos ningún exmilitar mexicano como tal que tengamos relacionado con el entrenamiento, como salió la nota periodística, en drones o en algún armamento”, remarcó.

Reveló que lo que sí se ha detectado es el ingreso de personas procedentes de Colombia que tenían antecedentes de haber estado en Ucrania, asunto en el que colaboran con autoridades colombianas.

Lo que sí hemos detectado aquí en México, y en lo que nos están ayudando las autoridades de Colombia, son personas que ingresaron a nuestro país procedentes de Colombia y que venían o habían tenido un antecedente en Ucrania. Eso es lo que tenemos ahorita”, respondió.

Cooperación internacional en materia de seguridad

Cuestionado respecto al proyecto para instalar la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro en colaboración con Estados Unidos, García Harfuch dejó en claro que la Constitución es la que determina “hasta dónde se puede llegar” en materia de seguridad internacional.

Precisó que así lo dejó de manifiesto durante la reunión.

“No es una cuestión de voluntad. Ahorita a lo único que se nos está permitido por las leyes mexicanas es el intercambio de información, con pleno respeto a nuestra soberanía. La Presidenta ha sido muy clara en eso. Tenemos intercambio de información permanente, diario”, aseguró. Este tipo de cooperación “ha permitido capturar” a objetivos criminales prioritarios en ambos países, concluyó.

La comparecencia de Harfuch se realizó a puerta cerrada ante los presidentes de la Jucopo, Ricardo Monreal, y de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños, además de los coordinadores parlamentarios, sus respectivos vicecoordinadores y la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jessica Saiden Quiroz.

El líder morenista Ricardo Monreal recibió al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Foto: Cuartoscuro.

“Pensar en 2030, falta de respeto a víctimas”

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó distraerse con las elecciones presidenciales de 2030 y aseguró que su prioridad es cumplir con la encomienda de pacificar al país, luego de que el senador Manuel Velasco lo calificara como “el Pedro Infante de la política” y lo perfilara como un posible aspirante presidencial.

Por supuesto, siempre se agradece un buen comentario del senador; sin embargo, lo digo con toda transparencia: la tarea y la oportunidad que me dio la presidenta Claudia Sheinbaum de servir como secretario de Seguridad no permiten una agenda paralela”, recalcó.

En conferencia de prensa, después de comparecer ante integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el funcionario agradeció el gesto del coordinador del Partido Verde Ecologista de México en el Senado, pero insistió en que su responsabilidad al frente de la estrategia de seguridad exige dedicación absoluta.

Sostuvo que pensar en un cargo político para 2030 representa “una falta de respeto para las víctimas y para las fuerzas de seguridad que están trabajando a lo largo y ancho del territorio nacional”, cuando todavía se enfrenta el reto de reducir la violencia en el país, advirtió.

Es una falta de respeto estar pensando en otras cosas que no sean lo que es mi trabajo, lo que la Presidenta me instruyó”, remarcó.

Algunas trabajadoras y legisladoras se acercaron al funcionario para obtener una foto con él. Foto: Especial.

“Queremos un beso”; secretario despierta pasiones en San Lázaro

¡Secretario, para acá, para acá! Queremos una foto con usted, secretario. Queremos darle un beso”, le gritaban al llamado Batman o Pedro Infante de la política empleadas administrativas, de resguardo y de limpieza de la Cámara de Diputados, quienes con teléfono en mano buscaban inmortalizar la llegada del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Ayer jueves, el funcionario compareció ante la Cámara baja con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, para ofrecer información sobre los planes y estrategias en materia de seguridad.

El jefe policiaco llegó poco antes del mediodía e ingresó por la puerta uno del recinto legislativo, donde ya lo esperaba el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal.

En medio de los gritos con los que fue recibido, García Harfuch dedicó sonrisas y posó para las fotos; de inmediato ingresó a las instalaciones de la Jucopo flanqueado por Monreal.

Reunión con la Jucopo, a puerta cerrada

La reunión de Omar García Harfuch con los integrantes de la Jucopo en San Lázaro se llevó a cabo a puerta cerrada, como parte del acuerdo alcanzado entre los líderes de Morena, PAN, PRI, Partido Verde, PT y Movimiento Ciudadano, “por la sensibilidad de los temas de seguridad nacional y la información confidencial de las estrategias que se deben mantener en sigilo”.

Así lo aseguró el presidente de la Jucopo el pasado 23 de septiembre, cuando se definió la agenda de comparecencias de los funcionarios federales. De esta manera, García Harfuch se reunió en privado con los líderes de los seis grupos parlamentarios.

El ingreso del secretario estuvo resguardado por elementos de seguridad interna de San Lázaro, así como de la Guardia Nacional, acompañados por binomios caninos y parte del equipo de protección del propio funcionario, quien arribó en su camioneta particular precedida por una motocicleta negra tripulada por dos oficiales de seguridad.

Se prevé que al final de la reunión, que podría prolongarse más de cinco horas, García Harfuch ofrezca una conferencia de prensa.

Como parte de la misma Glosa del Informe, el próximo 23 de noviembre la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, se reunirá con los integrantes de la Jucopo, también a puerta cerrada.

*mcam