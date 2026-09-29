​García Harfuch se reúne con el Consejo Empresarial de Canadá

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se reunió este martes con Goldy Hyder, CEO del Business Council of Canada (Consejo Empresarial de Canadá), con quien reconoció las acciones del Gobierno de México en materia de seguridad.

“Hoy nos reunimos con representantes del @BizCouncilofCan, encabezados por su presidente y CEO, @goldyhyder, con quienes dialogamos sobre el fortalecimiento de la cooperación entre México y Canadá en materia de seguridad. Compartimos los avances de la estrategia de seguridad encabezada por la presidenta @Claudiashein”, escribió en su mensaje.

En su cuenta de X, García Harfuch destacó que también se abordaron estrategias para el intercambio de información e inteligencia.

“Durante el encuentro, los representantes del Business Council of Canada reconocieron las acciones impulsadas por el Gobierno de México y el trabajo que realizamos desde la @SSPCMexico para fortalecer la inteligencia e investigación.

“Agradecemos su disposición para trabajar de manera coordinada y continuar fortaleciendo el intercambio de experiencias y mejores prácticas, particularmente en inteligencia y ciberseguridad, en beneficio de ambas naciones”, indicó el titular de la SSPC.

García Harfuch acompañó su mensaje en X con imágenes de los funcionarios de la SSPC y los empresarios canadienses que participaron en la reunión.