García Harfuch revela anomalías en megadecomiso de huachicol en Guanajuato

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que el megadecomiso de huachicol en San José Iturbide, Guanajuato, tuvo anomalías y se hizo sin verificaciones.

Al participar en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, desde Villahermosa, Tabasco, el coordinador del Gabinete de Seguridad responsabilizó al delegado Juan Francisco Vera de lo que consideró un operativo fallido.

Omar García Harfuch explicó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) realiza una investigación y que Juan Francisco Vera fue sustituido.

"Fue destituido porque el equipo de la Fiscal General de la República encontró ciertas anomalías en este operativo, como lo que usted comenta que fue dos semanas antes y se informa también dos semanas después sin haber verificado todo absolutamente. Ahora lo que está haciendo la Fiscalía General de la República es verificar desde el primer aseguramiento toda la documentación que ya entregaron las empresas para verificar si hay alguna anomalía o no", explicó.

El secretario de Seguridad reconoció que aún no se tiene comprobado que se trate de huachicol el combustible incautado.

"Hasta este momento no se ha podido comprobar que se trate de huachicol", aceptó.

También fue cuestionado sobre si hay investigaciones contra el fiscal del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, y el secretario de Seguridad de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez. Al respecto, indicó que, hasta ahora, no tiene información sobre ello.